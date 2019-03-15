Компания «Яндекс» в полупубличном режиме среди сотрудников компании и её знакомых тестирует социальную сеть «Аура», работающую внутри мобильного приложения «Яндекс», об этом сообщили Roem.ru несколько сотрудников «Яндекса».

В отличие от остальных социальных сетей, в «Ауре» не нужно кропотливо подбирать френдленту, она формируется автоматически в соответствии с данными, имеющимися у поисковика об интересах пользователя — интересы, и локация пользователя. Сортировки доступа к публикуемому контенту также не завязаны на персоналии юзеров, а на их характеристики: возраст, пол или местоположение.

По сути, «Аура» не является социальной сетью в общепринятом смысле этого слова на сегодняшний день. В версии «Яндекса» это проект носящий «подрывной» характер для существующих соцсетей, облегчающий пользователям:

вхождение в проект и формирование вокруг нового пользователя повестки дня

не требующий от пользователя указания информации о себе , фильтры « Яндекса» и так её имеют

фильтры Яндекса» и так её имеют знающий о том , какой контент интересует юзера

какой контент интересует юзера и какой у него образ жизни

По факту, с информацией имеющейся у «Яндекса» можно попытаться сделать таймкиллинговый метасервис, который будет проще в освоении, чем имеющиеся соцсети. Яндексоиды ставят на то, что френдлента в её текущем виде не выполняет функцию именно «ленты друзей», и контент, который соцсети дают пользователям, не обязательно объявлять контентом, который им предлагают существующие друзья — авторов соцсети можно позиционировать как друзей потенциальных.

Предыдущая попытка «Яндекса» сделать соцсесть Я.ру, более близкую к существующим аналогам, завершилась в 2014-м году закрытием проекта.