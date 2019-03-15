Компания «Яндекс» в полупубличном режиме среди сотрудников компании и её знакомых тестирует социальную сеть «Аура», работающую внутри мобильного приложения «Яндекс», об этом сообщили Roem.ru несколько сотрудников «Яндекса».
В отличие от остальных социальных сетей, в «Ауре» не нужно кропотливо подбирать френдленту, она формируется автоматически в соответствии с данными, имеющимися у поисковика об интересах пользователя — интересы, и локация пользователя. Сортировки доступа к публикуемому контенту также не завязаны на персоналии юзеров, а на их характеристики: возраст, пол или местоположение.
По сути, «Аура» не является социальной сетью в общепринятом смысле этого слова на сегодняшний день. В версии «Яндекса» это проект носящий «подрывной» характер для существующих соцсетей, облегчающий пользователям:
- вхождение в проект и формирование вокруг нового пользователя повестки дня
- не требующий от пользователя указания информации о себе, фильтры «Яндекса» и так её имеют
- знающий о том, какой контент интересует юзера
- и какой у него образ жизни
По факту, с информацией имеющейся у «Яндекса» можно попытаться сделать таймкиллинговый метасервис, который будет проще в освоении, чем имеющиеся соцсети. Яндексоиды ставят на то, что френдлента в её текущем виде не выполняет функцию именно «ленты друзей», и контент, который соцсети дают пользователям, не обязательно объявлять контентом, который им предлагают существующие друзья — авторов соцсети можно позиционировать как друзей потенциальных.
Предыдущая попытка «Яндекса» сделать соцсесть Я.ру, более близкую к существующим аналогам, завершилась в 2014-м году закрытием проекта.
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Яндекс хочет очеловечить себя.
«Соцсеть», азиатские «Ауры» и «Дзены» (теперь с камментами), «Знатоки» и TheQuestion, Яндекс.Район, какие-то покупатели, что строчат обзоры товаров на Маркете, значки «выбор пользователей» в SERP, кураторские плейлисты в «Музыке», которые подписаны именами вполне себе живых людей (внутри, кстати, бывает странный для заявленных персонажей набор треков, но это болезнь роста), даже зарытая ещё в 2015 редакция Auto.ru, которую в 2019-м Яндекс взял и внезапно откопал для собственного онлайн-журнала — все элементы собираются в одну неразрывную конструкцию, в единую задачу.
Яндекс хочет сделать себе человеческое лицо. Оно есть в 2019-м у всех конкурентов, только у Яндекса его нет. Яндекс — робот.
В 2019-м году Яндекс с удовольствием может констатировать две вещи. Первая приятная, он и его проекты возглавляют рейтинг рунета по Яндекс.Радару:
Яндекс
Google
Instagram
Facebook
ВКонтакте
Одноклассники.ru
Mail.ru
YouTube
Яндекс.Видео
Дзен
Avito.ru
Яндекс.Новости
Яндекс.Карты
Яндекс.Погода
Wikipedia
Mail.ru
Яндекс.Маркет
Ответы Mail.ru
Рамблер
«РИА Новости»
— вторая вещь для Яндекса неприятная. Все компании в списке, кроме Яндекса и Google — это компании с человеческим лицом, а не с лицом робота. Так ВКонтакте — это прежде всего твои знакомые, а не сама площадка. Вики — это энциклопедия про всё, созданная миллионами живых рук. Пресса — это человеческие истории. За всеми топовыми проектами Рунета стоит Человек, даже Авито (!) — это проект про людей.
У Яндекса пока лицо робота. Нежить, холодность робота даёт неприятный эффект. Наверное многие замечали, что при обсуждении «любого» проекта или действия Яндекса в комментариях и соцсетях звучит слишком много оскорбительных реплик. Яндекс охотно поливают помоями, без всяких на то оснований. Казалось бы — парадокс? Тот же YouTube показывает зрителям на порядки больше мерзоты, чем Яндекс. Но никому и в голову не приходит поносить YouTube так методично, как поносят Яндекс. Массу трафика на новостные сайты раздаёт Mail.ru, а проклинают почему-то только Яндекс.Новости. Почему? Потому, что ругать бездушную железку, у которой нет человеческой теплоты, ругать робота — намного проще, чем ругать, например ВК. Чтобы ругать ВК, придётся ругать собственных коллег и друзей, которые составляют твой круг общения в соцсети. Абсурдно проклинать Авито, то есть своих покупателей и продавцов, или YouTube со смешными комментаторами-клоунами.
Яндекс слишком долго рассказывал, что он, видите ли, «алгоритм». Люди поверили. В результате Яндекс вынужден спешно отыгрывать назад. И доказывать, что Яндекс тоже Человек и, скорее, даже Люди.
Как проклинать предустановленное на телефон приложение Яндекс, если в нём твои друзья? Да никак.
У Яндекса не лицо робота, а душа робота. Это ж не первая социальная сеть, которую хочет запустить Яндекс. И не вторая. И даже не третья.
Но сама идея, что теперь информационный пузырь будет самым комфортным, а аццкая положительная обратная связь по контенту — самой аццко-положительной — зачотная.
Лучше уж я, чем какой-нибудь мерзавец ©, как говорил один педофил.
В нашем пузыре вокруг вас будут только те, у кого такая же машина, дом, семья, возраст, смартфон, рост, вес и политические взгляды. И вы вообще не узнаете, что там в холодной ветренной реальности. Капсула будет оборудована всем необходимым для комфортного существования.
Чтобы понять, как мыслит и чувствует душа робота, интересно рассмотреть историю со скидкой на такси тем, кто использует сервисы Яндекса.
Там примерно так: если ты покупаешь Яндекс.Музыку, то тебе скидка 10%, условно говоря, сто рублей на поездку на такси на 1000 рублей.
75% этой скидки платит тебе таксист. За покупку Яндекс.Музыки.
Таксиста не спрашивают, это ещё зачем.
Игорь,
Таксиста и не надо спрашивать, его надо эксплуатировать за еду, по возможности самую дешевую. До тех пор пока это сословие не вернет обществу все деньги за «такси в центр недорого» из домодедово за 1500 долларов.
Им еще платить и платить нам.
«Вы мне, падлы, еще за «триста» (Три Сто) ответите!»
(реальный случай попадалова в конце девяностых)
Я как-то не очень понимаю, откуда таксист это знает. Очевидно, такой финт вызовет исключительно его раздражение, и даже если такой финт есть — зачем его таксисту показывать?
У меня в приложении пиктограмма есть, но меня при нажатии отфутболивает в Паспорт, потом на splash Ауры и снова в паспорт, и так бесконечно.
>Я как-то не очень понимаю, откуда таксист это знает.
Предполагаю, что вот отсюда:
1. Таксист видит объявление Яндекса, видимо. Про скидку. Он же тоже ходит в Интернет и на Яндекс.Музыку.
2. Таксист видит, что по какой-то причине цена поездки назначается Яндексом ниже, чем обычно. Он либо уже ездил там, либо примерно прикидывает. У него есть такой навык — он может заранее сказать, сколько стоит.
3. Он тогда спрашивает пассажира, является ли он клиентом Яндекс.Музыки. Платил ли недавно. И худшие опасения подтверждаются.
Какие хорошие аналитические способности у человека, надо оффер ему засылать сразу.
Это достоверная информация? Например, в Delivery Club скидка от агрегатора никак не сказывается на доходе ресторана — с заказа на 1000 рублей с 50% скидкой ресторан получает всю выручку (да, с этих денег Деливери заберет 30% своей комиссии, но это уже другой вопрос).
Водителям было бы невыгодно принимать копеечные заказы и клиентов с промокодами ждала бы вечная очередь.
Аура похоже на старте только мобильной будет. У Яндекса мобильные приложения не для нормальный людей с киткатом 4.4, а для пижонов с ноте 9 и айфоном 10. Если так и останется, то можно могилу копать заранее.
Помню как социалка другвокруг (тут небось о такой и не знают) выстрелила на поддержке старых телефонов с j2me по простой причине — к народу лицом повернулись.
Помню как социалка другвокруг (тут небось о такой и не знают)
Ну то есть не выстрелила?
Они заняли свою нишу — регионы России, азия (из бывшего СССР), африка, южная америка (если не ошибаюсь). Живы до сих пор.
Не фейсбук конечно, но и не дохлые социалки яндекса и гугла.
Это для многих сюрприз, что может быть нишевая социальная сеть, типа «Фотостраны», где сидит несколько сотен тысяч человек (а то и миллионов, но не вся страна) и донатят создателям потихоньку
И всё всех устраивает.
Ну не знаю, какое-то название такое… эфемерно-гороскопное… Как-то с неймингом-интерфесами в Яндексе не очень? Как-то всё упрощают, упрощают, а ничего не найти. Вот Фейсбук всё усложняет-усложняет, сколько воя от всех, а растут ведь.
С упрощенным Кинопоиском тогда неловко вышло.
Теперь в мобильном поиске у меня лично нет расширенного поиска, ну что это за робот такой? А ведь был (99%).
Из недавнего — убрали в гамбургере почты серенькую неприметную кнопку «все сервисы», любезно передвинули её вниз на 16 экранов (плюс еще экранов триста до кнопки Яндекс.Деньги), гениально. Явный AI.
> ilyak
> У меня в приложении пиктограмма есть, но меня при нажатии отфутболивает в Паспорт, потом на splash Ауры и снова в паспорт, и так бесконечно.
Вы просто неправильно смартфон держите.
> Игорь Ашманов
> Там примерно так: если ты покупаешь Яндекс.Музыку, то тебе скидка 10%, условно говоря, сто рублей на поездку на такси на 1000 рублей.
> 75% этой скидки платит тебе таксист. За покупку Яндекс.Музыки.
Таксиста не спрашивают, это ещё зачем.
Гуманитарии пришли с подсчетами…
С 1000р. потолок комиссии Яндекс.Такси — 260р.
Доход водителя = 740р — 171 (75% от подписки 229р) — 75р (75% от 100р, на всякий случай тоже) = 494р. за 20 минут неспешной поездки. Но как по мне, обедневших в перечне нет.
Вообще всё позитивно, не знаю, чего критики набежали. Вот раньше некоторые люди мечтали работать в Яндексе (точнее сформулировать «даже не мечтали»), а теперь, пожалуйста, спускаешься с гор/холмов/ПТУ/поезда, неспешно идёшь через подземный переход (ну, надо) и на выходе ты уже лицензионный сотрудник Яндекса, доход от 50000р. (из реклам). Вот это поворот.
Брендинг машинки, конечно, страшненький, но шикарное оформление тоже может отпугнуть. Вах, какие Уберы красавчики, с белым на красном или синем.
> Vadim
Таксиста и не надо спрашивать, его надо эксплуатировать за еду, по возможности самую дешевую. До тех пор пока это сословие не вернет обществу все деньги за «такси в центр недорого» из домодедово за 1500 долларов.
Им еще платить и платить нам.
Т.е. это таксисты виноваты, что общественный транспорт
(вне зажравшейся Москвы, конечно)вот в таком вот состоянии, что думаешь после поездки, а «не постирать ли мне заново всю одежду» и принимаешь положительное решение, прививки-то от чесотки, небось, недешевы.
Ладно, Аура пусть летает, но такси, конечно, важнее (я не езжу), но отношение строго положительное, чтобы просто было меньше личных машин.
Ну не знаю, какое-то название такое… эфемерно-гороскопное… Как-то с неймингом-интерфесами в Яндексе не очень?
А сама идея, что друзей вам ищет не ваше, ну как сказать… Не ваше сердце ищет друзей. А ищет тупорылый робот, подбирает по параметрам, как на случке куриц — вас не очень смущает?
У Гугла был, кстати, на порядок выше уровень непонимания и презрения к людям. Они, когда делали социалки, зафигачили, если помните, пару систем, где реплики друзьям можно было писать роботом и часть аккаунтов — вообще была роботы (и у Дурова такая же проблема во втором проекте, он вместо того что надо зафигачил «ботов», кончилось сами знаете чем).
Все знают, что у успешного Дурова кончилось ярдом грина и вообще успешный успех.
Самое интригующее в соцсети «Яндекса» это то, что она при установлении контакта сама (или Алисой, наверное) ведёт диалоги типа:
— Привет, рад с тобой познакомиться (это от меня, но я этого не писал)
— Привет, я тоже рада! Пойдём куда-нибудь кофе пить, где тут на районе самый вкусный? (это от новоиспечённой знакомой, но она этого тоже не писала)
Я старый человек, мне даже как-то неудобно вклиниваться в этот диалог искусственного кремниевого интеллекта со своими белковыми идеями. Пусть он сам договорится о встрече, назначит время, место. Может быть и сходит за меня, а там кто его знает.
Ведь если соцсеть «Яндекса» сказала «а», пусть скажет и «б»: можно же, наверное, уже как-то устроить, чтобы и дети сами зародились, и в школу сами пошли, и в университет.
Я даже буду не против, если они сами выучатся на программистов «Яндекса» и пойдут в «Яндекс».
Только мне об этом уроборосе когда-нибудь скажите, пожалуйста, хотелось бы быть в курсе.
>Пусть он сам договорится о встрече, назначит время, место.
Это же настоящая социальная ответственность бизнеса, о которой все время говорит Путин.
Яндекс вносит свой вклад в увеличение рождаемости, вдруг, вы и ваша собеседница, прочитав диалог ботов, начнете отписываться друг другу шутками, что это дескать бот начудил, извините и все такое, слово за слово, и вот вы уже с цветами стоите возле роддома…
Ударим алгоритмами по бездорожью низкой рождаемости!
Напрашивается стартап: загрузи в систему свою ДНК, робот подберет тебе идеально подходящую спутницу с точки зрения вероятности рождения здоровых детей. Все эти любовь-морковь история про оптимальное сочетание ДНК для потомства.
После подбора оптимальной пары, сервис будет рекомендовать не пользоваться духами и прочей химией, способной изменить запах тела, тогда при очной встречи весьма вероятно завязывание романтического знакомства.
Да, выглядит это не очень, как подбор кабеля для случки, но работать будет 100%.
Вот в такие стартапы доржен РФПИ вкладываться, а не в убийцу экономики — алиэкспресс.
Научить нейронку подбирать оптимальную пару по ДНК думаю будет не трудно, достаточно загрузить много данных по семьям, которые быстро развелись, у детей которых были врожденные пороки
и т. д.
При правильном подборе партнера по ДНК, организмы обоих уже сами все сделают, в кровь будет выбрасывать в правильной последовательности правильные гормоны, в правильных дозах.
Создать федеральную базу ДНК было бы полезно не только для подбора пары, например, для диагностики будущих заболеваний. Лечить заранее и результативнее и дешевле.
Можно было бы рекомендовать отказаться от тех или иных продуктов, для увеличения продуктивной фазы жизни.
Больше продуктивных и здоровых людей, сильнее страна.
Стартап будет очень востребованным, в крупных городах очень большая проблема с поиском пары для создания семьи, нет проблем только с партнером для перепиха, так как чем крупнее город, тем выше уровень цинизма, иллюзия огромного выбора партеров и партнерш, страх сделать неправильный выбор и пропустить свое настоящее счастье.
В крупных городах психика человека перегружена массированной идеологической бомбардировкой, на каждом углу тебе внушают какой-то набор ценностей, не имеющий к тебе никакого отношения, человек начинает тянуться к этим ценностям, но так как это в действительности это не его ценности, начинает получать разочарование, замкнутый круг.
А тут суперкомпьютер тебе скажет, вот твое счастье, вперед.
А потом суженая между делом увидит мускулистого баскетболиста или пузатого депутатого и усвистит с ним на его крутой тачке. А ты со своим уникальным запахом ДНК опять пойдёшь строить икоммерцию или водить Яндекс-такси.
При правильном подборе партнера по ДНК, организмы обоих уже сами все сделают, в кровь будет выбрасывать в правильной последовательности правильные гормоны, в правильных дозах.
Тут у тебя опечатка, первая буква в слове не та.
>А потом суженая между делом увидит мускулистого баскетболиста или пузатенького микроолигарха и усвистит с ним на тачке.
С милым рай и в шалаше (с)
Если суженная смотрит по сторонам в поисках пузатеньких микроолигархов, а не стимулирует своего мужика расти над собой, то значит
нет любвине совместима ДНК.
И потом, это же не волшебная кнопка
баблосчастье, это всего лишь стартап, который просто увеличит вероятность встретить свое счастье в душном мегаполисе.
>Тут у тебя опечатка, первая буква в слове не та.
Это уже следующая стадия, впрочем, она может наступить почти сразу)))
…Ни одна женщина не может вступать в сношение с мужчиной до девятнадцатилетнего возраста; а мужчины не назначаются к производству потомства раньше двадцати одного года или даже позже, если они имеют слабое телосложение.
Правда, иным позволяется и до достижения этого возраста сочетаться с женщинами, но только или с бесплодными, или же с беременными, дабы не довести кого-нибудь до запретных извращений. Пожилые начальники и начальницы заботятся об удовлетворении половых потребностей более похотливых и легко возбуждающихся, узнавая об этом или по тайным их просьбам, или наблюдая их во время занятий в палестре. Однако же разрешение исходит от главного начальника деторождения — опытного врача, подчиненного правителю Любви. Тем же, кого уличат в содомии, делают выговор и заставляют в виде наказания два дня носить привешенные на шею башмаки в знак того, что они извратили естественный порядок, перевернув его вверх ногами. При повторном преступлении наказание увеличивается вплоть до смертной казни. Те же, кто воздерживается от совокупления до двадцати одного года, а тем более до двадцати семи, пользуются особым почетом и воспеваются на общественных собраниях. Когда же все, и мужчины и женщины, на занятиях в палестре, по обычаю древних Спартанцев, обнажаются, то начальники определяют, кто способен и кто вял к совокуплению и какие мужчины и женщины по строению своего тела более подходят друг другу; а затем, и лишь после тщательного омовения, они допускаются к половым сношениям каждую третью ночь.
Женщины статные и красивые соединяются только со статными и крепкими мужами; полные же — с худыми, а худые — с полными, дабы они хорошо и с пользою уравновешивали друг друга.
Вечером приходят мальчики и стелют им ложа, а затем их ведут спать согласно приказанию начальника и начальницы. К совокуплению приступают, только переварив пищу и помолившись Богу небесному. В спальнях стоят прекрасные статуи знаменитых мужей, которые женщины созерцают, и потом, глядя в окна на небо, молят Бога о даровании им достойного потомства. Они спят в отдельных комнатах до самого часа совокупления. Тогда встает начальница и отворяет снаружи обе двери. Час этот определяется астрологом и врачом.
… Ежели какая-нибудь женщина не понесет от одного мужчины, ее сочетают с другим; если же и тут она окажется неплодною, то переходит в общее пользование, но уже не пользуется почетом, как матрона, ни в Совете по деторождению, ни в храме, ни за столом.
>Однако же разрешение исходит от главного начальника деторождения — опытного врача, подчиненного правителю Любви.
Ну Семен Семеныч, у нас же демократия, никаких начальников, одни рекомендации, все добровольно.
Спасибо хоть на том, что старую утопию вспомнили, а не алоисовича…
И потом, в этом направлении человечество движется на всех парах со всякими сексологами и психологами, более того, сейчас всем парам ожидающим ребенка, настойчиво предлагают провести генетические тесты, на предмет отклонений у плода.
Даже религии агитируют за тоже.
Ведь объявление прелюбодеяния смертным грехом, это попытка запретить секс с ДНК несовместимым партнером, так как запретить секс с ДНК совместимым партнером практически не возможно, если необходимо, люди оформят развод для этого.
Сейчас, в век повальной распущенности и вседозволенности, невозможно вообще что либо запретить, но можно возглавить, пусть секс на одну ночь будет с ДНК совместимым партнером, так увеличится шансы на то, что будет и вторая, третья ночь, а может и роддом…
Тут всё просто: если ищешь партнёров для перепиха — находишь их.
Если ищешь жену — велик шанс найти именно жену. Если уметь слушать и вообще как-то правильно разговаривать с людьми.
Как говорилось в одном анекдоте: «Ты хотя бы лотерейный билет купи»
К сожалению или к счастью (зависит от ментальности) всегда есть место «туману войны», искали перепихон, а нашли жену, по разному бывает, так что лучше устраивать перепехон с ДНК совместимыми партнерами, мало ли что…
Поиграл тут в bringly.ru (от яндекс/сбера), при регистрации можно получить до 950 рублей бонусных которыми можно оплатить до 50% покупки, купил всяких мелочей, типа магнитных кабелей. на посылках цена после скидки, за чей счет — большой вопрос
Никакого вопроса тут нет, это маркетинговые расходы bringly, такие же, как реклама на ТВ, задача включить режим сарафана, вы только что доказали, это работает.
Aliexpress тоже не зарабатывает на чехольчиках за $1 с бесплатной доставкой, главное, включить эффект сарафанного радио, попутно уничтожая российский ретаил, привыкший зарабатывать на аксессуарах, так как на дорогих позициях маржа уже минимальна.
> Иван Ильин
> А сама идея, что друзей вам ищет не ваше, ну как сказать… Не ваше сердце ищет друзей. А ищет тупорылый робот, подбирает по параметрам, как на случке куриц — вас не очень смущает?
Да прекрасная идея так-то, совершенно не смущает. Или сама лопать тонны друзей и выбирай или опа-опа, параметры выставила и вот они стоят рядками. По сути, всё сводится к варианту: «что лучше — прийти на всё готовенькое или париться» или «доверится рандому (он же эволюция со всеми этими «выживает сильнейший и наглейший») или алгоритму, созданному существами хотя бы твоего вида».
Даже больше, был у меня как-то сезон поиска друзей для проекта. Вообще никак, завершено полным провалом. Сейчас вот сезон поиска работы — и я тоже не в состоянии пройти тупорылых куриц HR, тоже уже как-то надоело. А был бы нормальный сервис, выставляешь галочки «✓ без вакансий агенств, ✓ без HR-дебилок, ✓…, ✓….» и вот он результат, выбирай.
Мир бесконечно многобразен и, безусловно, есть тысячи людей, мест, вакансий, которые идеально подходят мне и которым подхожу я, но искать вручную, не всегда ведёт к успеху. Да и просто надоедает.
Есть 1 проблема, наработанная через «музыкальный момент».
Как очевидно любому, хоть сколько-нибудь чуткому слушателю Яндекс.Музыки — рекомендательная система Яндекса абсолютно беспомощна (называется «Диско», применяется везде, во всех проектах — на самой по себе «Музыке» фиксироваться не станем). На взгляд со стороны, интересы Яндекса — как покупателя прав на музыку и распространителя этой самой музыки и «музыки» и одновременно ограниченность вычислительных возможностей Яндекса в подборе рекомендаций за короткое время — лежат настолько далеко от нормальных рекомендаций в человеческом масштабе восприятия, что это просто встать и уйти. С унынием в лице. Я тут ходил на жертвы. 15 дней подряд слушал «плейлист дня» и лайкал в нужных местах. И просто так лайкаю, в сумме Яндекс знает более 20 тысяч моих лайков только на треки. И чо? И ни фи га :) То есть вообще. Всю интересную музыку я либо нахожу сам, по своему, так сказать, «пути» взросления, либо вычитываю в сторонних журнальчиках. Сколько Яндекс не тренируй, рекомендательная система Яндекса плевать хотела на хоть сколько-нибудь длительную историю прослушивания. Для них история — это максимум 1 неделя. И то — даже в этом масштабе они не умеют интерпретировать лайки. Увы.
А теперь к прежнему возвратимся. Представьте себе машину, с условным называнием Яндекс.Секс.И.Дружба.Между.Гуманоидами, которая подбирает партнёров и друзей, основываясь на предположении, что вам «1 неделя от роду». А не 15−25−35−55 лет и, что вы регистрируете на самые общие параметры, которыми можно описать человека. Итог немного предсказуем.
Как писал классик, перефразирую чуть-чуть: «Роботы посовещались вывалили на центральную площадь Минска куб маргарина — жрите! Вы, же хордовые?! В нём всё сбалансировано».