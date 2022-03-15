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06:44 Тигран Худавердян покидает Совет директоров, пост заместителя генерального директора Yandex N.V. и свои должности в голландских дочерних структурах компании из-за персональных санкций Евросоюза

22:37 «Комитет» закроет видеохостинг Coub

21:44 В «Яндексе» назвали слухами сообщения о продаже во ВКонтакте «Дзена» и «Новостей»

17:09 Slack удаляет аккаунты россиян без предупреждения

14:37 Дизайнерский сервис Figma отобрал аккаунты у дизайнеров DJI — их дроны используют российские военные

12:32 Wildberries серьёзно пострадал от неустановленных причин. Некоторые подозревают взлом. Существенную часть инфраструктуры компания уже подняла

12:00 Елена Бунина ушла с поста директора русского «Яндекса». Её заменит Тигран Худавердян

11:52 Evernote оставил платных российских пользователей в платном режиме без оплаты услуг

10:44 Поиск «Яндекса» удалили из всех браузеров Firefox, даже из тех которые не обновлялись

10:20 Ашманова хейтят за резкие реплики в адрес отъезжающих айтишников

10:05 VK объявил о поддержке бизнеса — слишком много микробизнесов использовали Instagram как платформу, теперь им надо дать новые каналы коммуникации

9:39 Врублевского привлекли за кражу и за мошенничество (фишинг), сообщает «Коммерсантъ»

9:05 Курс WMZ (титульный знак Webmoney, привязан к доллару) последние дни колеблется на уровнях минус 10−20% от биржевого. Это связано с проблемами вывода электронных денег в кэш.

8:05 Ожидаемое прекращение продаж S.T.A.L.K.E.R 2 в России: украинский разработчик сказал «нет» продажам в России. Цифровые предзаказы отдадут (DTF)

7:05 Тигран Худавердян, директор «Яндекса» может оказаться в санкционном списке ЕС

6:05 В музыкальные сервисы перестали добавлять новые треки (Коммерсант)