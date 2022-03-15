Минцифры провело встречу с несколькими крупным владельцами дата-центров, включая МТС «Росатом» и «Яндекс», и обсудило меры по восполнению дефицита мощностей для работы критической для государства инфраструктуры. Все федеральные и региональные органы власти остались без возможности закупить оборудование, а существующих мощностей хватит в лучшем случае на пару месяцев.

В качестве решения проблемы, власти хотят по упрощенной процедуре заключать контракты на аренду свободных мощностей у коммерческих операторов ЦОД, а также «реквизировать» мощности у компаний, принявших решение об уходе с российского рынка (что в принципе бесполезно, так как своих мощностей в ЦОДах у них практически не было). Участники отрасли обсуждают, что скорее всего, это приведет к тому, что будет ограничена работа развлекательных сервисов: облачного гейминга, музыкального и видеостриминга.