По данным «Коммерсанта», МТС осенью планирует запустить собственный видеохостинг в расчете привлечь на него часть российской аудитории YouTube и TikTok. Ядром проекта станет уже существующий сервис игрового стриминга WASD, который оператор хочет доработать. На первом этапе МТС может вложить в него порядка 1,5–2 млрд руб. МТС запустила WASD в 2019 году. Тогда оператор позиционировал проект как платформу для развития решений в сфере гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента. По данным SimilarWeb, число посещений сайта WASD.tv в феврале уменьшилось более чем вдвое по отношению к январю, составив 1,3 млн. Интерес к развитию своей площадки с пользовательским видеоконтентом проявляет и «Ростелеком». В ноябре 2022 года компания направила в центр компетенций разработки «Мультимедийное ПО», который курирует Минцифры, паспорт проекта по развитию онлайн-кинотеатра Wink. Компания оценивала расходы на уровне 1,16 млрд руб.

WASD с 2019 года так и не стал востребованным у стримеров, поэтому даже существенное изменение стратегии его развития, скорее всего, не приведет к увеличению числа пользователей, считает экс-директор по продукту Wargaming Вячеслав Макаров. По его мнению, VK, которая с лета 2022 года развивает стриминговый сервис VK Play Live, «выглядит перспективнее». «Нужно понимать, что стриминговый сервис VK — платформа, которая существует не сама по себе, а в синергии с социальными сетями, их игровым магазином, а также сервисом облачного гейминга. Это позволит проекту быстро наращивать аудиторию»,— поясняет господин Макаров.