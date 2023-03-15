По данным «Коммерсанта», МТС осенью планирует запустить собственный видеохостинг в расчете привлечь на него часть российской аудитории YouTube и TikTok. Ядром проекта станет уже существующий сервис игрового стриминга WASD, который оператор хочет доработать. На первом этапе МТС может вложить в него порядка 1,5–2 млрд руб. МТС запустила WASD в 2019 году. Тогда оператор позиционировал проект как платформу для развития решений в сфере гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента. По данным SimilarWeb, число посещений сайта WASD.tv в феврале уменьшилось более чем вдвое по отношению к январю, составив 1,3 млн. Интерес к развитию своей площадки с пользовательским видеоконтентом проявляет и «Ростелеком». В ноябре 2022 года компания направила в центр компетенций разработки «Мультимедийное ПО», который курирует Минцифры, паспорт проекта по развитию онлайн-кинотеатра Wink. Компания оценивала расходы на уровне 1,16 млрд руб.
WASD с 2019 года так и не стал востребованным у стримеров, поэтому даже существенное изменение стратегии его развития, скорее всего, не приведет к увеличению числа пользователей, считает экс-директор по продукту Wargaming Вячеслав Макаров. По его мнению, VK, которая с лета 2022 года развивает стриминговый сервис VK Play Live, «выглядит перспективнее». «Нужно понимать, что стриминговый сервис VK — платформа, которая существует не сама по себе, а в синергии с социальными сетями, их игровым магазином, а также сервисом облачного гейминга. Это позволит проекту быстро наращивать аудиторию»,— поясняет господин Макаров.
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что-то не видно быстрого прироста за 8 месяцев, и VK сами не продвигают платформу — значит она им и не интересна. типа сделали для галочки после запроса "свыше" о наличии аналога стратегической медиа-площадки и "пусть пока полежит".
потуги МТС и ростелекома вообще кек. там на начальной стадии уже видно, что люди, занимающиеся созданием, в принципе не понимают кому и зачем это нужно.
Хотелки не коррелируют с перделками. Rutube как был с кривым недоинтерфейсом, так ничего особенно и не поменялось. Только и занимаются тем, что избирают новых (старых) руководителей со словами как у них всё прекрасно. VK play — тормозит, VK видео как чемодан без ручки. Такое ощущение что про него просто забыли.
Эти магнаты реально не понимают что ютюберам нужны не домашние кинотеатры, а блог-платформы для зарабатывания денег.
Не получится ни у МТС или кого-либо другого поставить несколько серверов с ffmpeg и все ломанутся к ним. Да оно им и не надо. У них и так всё неплохо. 2G крутится — лаве мутится.
Ютюб под силу сделать только гикам от сохи. Тем, кто по 25 часов в сутки крошил сухари на клавиатуру. Кто понимает ЗАЧЕМ ОНО НАДО.
А уже если проект попрёт, тогда и большие дяди могут денежек занести, ничего не трогая (работает — не трогай).
Блин. У меня всё ещё горит…
"МТС хочет запустить собственный видеохостинг и перетянуть туда аудиторию YouTube и TikTok" — они вобще понимают чем Ютюб от Тик тока отличается? Ну не серьёзно вообще никак…
магнатам интересна своя выгода, а ютуберы должны знать своё место в бизнес-иерархии. в условиях скукоживания рынка — борьба за копейки приобретает все более жёсткие формы, уже не до расшаркиваний сейчас мейл.ру на правах монополиста что творит в своих соц.сетках с авторами контента это вообще абсурд и откровенное надругательство над контент-мейкерами. например, в дзене за 5 лет не нашли схему которую невозможно абузить и теперь там монетизация представляет из себя просто ежемесячную выплату "из кассы" за количество активных подписчиков, заглядывавших на канал — это уже вообще какое-то зазеркалье интернет-маркетинга. в одноклассниках и вк все вменяемые варианты заработка (кроме прямого попрошайничества донатов) перекрыты и заземлены на инструменты самих соц.сетей, которые само-собой имеют двойной гешефт и с реклов и с паблишеров.
это всё лирика. есть конкретный набор UX-фич которые сегодня благодаря ютубу по факту являются "отраслевым стандартом". то что на том же рутубе их нет скорее говорит о некомпетентности лид.дизайнера, чем о его недостаточной "гиковости от сохи". я бы ещё не отменял фактор "царька-самодура" в нашей биг.цифре. любопытно ведь ("для истории"), например, узнать как утверждался конкретный fadeOut эффект в проигрывателе федерального спортивного сайта МатчТВ — https://matchtv.ru/on-air — который зачем-то затемняет экран на несколько секунд после любого наведения курсором (изменения звука, разрешения экрана, случайного). с точки зрения UX это абсолютный фейл, позорище и "вон из профессии", но ведь кто-то это утвердил, кек. возможно что у честного "гика от сохи" который это программировал и не было возможности что-то пикнуть против показавшейся Эффективному Осваивателю Бюджетных Денег в пиджаке "красивой" перделки. в итоге говнофейдом федерального сайта с бюджетным финансированием в пике на крупных спортивных событиях "наслаждаются" миллионы людей.
Ютуб.Шортс — копия Тик Тока. просто теперь у каждой площадки должны быть сразу все форматы одновременно. у мтсов, билайнов и ростелекомов есть же свои базы пользователей с провайдерских услуг — найдут куда и клипы присунуть туда через какой-нибудь интересный "тариф".
:) Понятно…
Вот в том то и проблема. Магнаты хотят поиметь копейку своими грязными бизнес-лапами с нищебродов. Нищеброды сопротивляются. Говорят "Мы тоже хотим быть магнатами". "Противоре́чие (также контрадикторность) — отношение двух понятий и суждений, каждое из которых является отрицанием другого." Основная "контрадикторность" :)))) в том, что народ то сейчас умный (ну каждый по своему, конечно). ютюберы привыкли зарабатывать. А существующие платформы им этого не дают. И не дадут. И никто им (существующим) уже не верит, обожглись.
Это говорит о некомпетентности все платформы от и до. Им уже юзеры весь мозг проели эб этом. Ответ стандартный "Мы передадим разработчику, ожидайте обновления". И так не первый год.
Поправлю сам себя
Они компетентны. Они хорошо выполняют свою работу. Приделывают 5-е колесо и отчитываются о своих успехах в приделывании (ехать не обязательно, им платят за приделывание). Все работают, бабки получают, всем хорошо.