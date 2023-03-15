В рамках назначенной на 15 марта забастовки пунктов выдачи заказов Wildberries закрылось "несколько десятков ПВЗ, в основном на Дальнем Востоке и Сибири", передаёт телеграм-канал Shot. Планировалось, что закроется примерно половина пунктов выдачи, 7 тысяч из 14.

Закрываются в основном ИП, открывшие ПВЗ по франшизе. Принадлежашие самой WB пункты боятся штрафов: один из сотрудников такого пункта рассказал, что за один день, когда пункт не работает, их штрафуют на 100 тысяч рублей.

15 марта в Госдуме огранизовали встречу для представителей маркетплейса и владельцев ПВЗ. Однако представители Wildberries туда не пришли, "заявив, что решение по текущей проблеме у них пока не сформировано". Вечером депутаты организовали ещё одну встречу, куда представителей всё же удалось завлечь и выдать им требования протестующих, обязав к пятнице ответить на них. Информацию и о забастовке ПВЗ, и о вчерашнем "штурме" офиса в компании опровергают: "Пункты выдачи заказов продолжают работать в обычном режиме".

Присоединившеся к забастовке пункты выдачи Wildberries деактивирует, сотрудников увольняет. Последние отказываются возвращать принятые заказы, за которыми от WB приезжают курьеры. В ПВЗ опасаются мошенников под видом курьеров, так как те приезжают без бумажных доверенностей. В одом из пунктов выдачи представитель WB попытался взломать закрытую дверь.

Основной причиной забастовки стали именно штрафы. С 3 марта владельцев ПВЗ штрафуют, если товар от продавца пришёл к ним неправильный или бракованный. Если покупатель возвращает бракованную вещь в пункт выдачи, с его владельца удерживают 20% от её стоимости. Если в заказе оказалось не то, что купил клиент, продавец возвращает ему полную стоимость.

Позже в договоре-оферте появился новый пункт 8.15, подразумевающий штраф в 100 тыс. рублей за

распространение Исполнителем недостоверной, ложной, вводящей в заблуждение, подстрекающей к противоправным действиям информации, распространение информации, включая изображения, фотографии, видеозаписи, комментарии, публикаций, отзывы, фотографий, видео, которые выражают неуважительное и негативное отношение к Заказчику, клиентам и иным 3-им лицам, порочащие их честь, достоинство или деловую репутацию

(Заказчик - Wildberries, Исполнитель - ПВЗ)

Ещё в феврале ПВЗ стали штрафовать в том случае, если в пункте не оказалось пакетов. Перед этим пакеты сделали платными для покупателей (6-15 рублей), закупать их сотрудники должны за свой счёт, а половину выручки от пакетов маркетплейс забирает себе.

14 марта владельцы ПВЗ сформулировали свои требования к WB:

Главное — исключить удержания с пунктов выдачи за возвраты товара и его брак, а также подтверждать повреждения сразу при приёмке, фиксируя на видео. Другие требования митингующих: Снизить штрафы за видеонаблюдение и отсутствие пакетов минимум в 10 раз, так как штраф в 100k не оправдан. Убрать привязку рейтинга ПВЗ к рейтингу региона, потому что каждый пункт несёт ответственность за качество обслуживания. Ввести гибкий график и расчётное время приёмки товаров в зависимости от их объёма. Усилить контроль за перевозками товара и снабдить камерами фургоны. Ввести контроль за логистикой коробок с товарами на возврат от пункта выдачи до склада, включая момент приёмки на складе.

Прокуратура Московской области анонсировала проверку компании. "Будет дана принципиальная правовая оценка порядка привлечения работников к осуществлению трудовых функций, выплаты им заработной платы, принятия локальных актов, устанавливающих обжалуемые ими правила начисления штрафных санкций". ФАС на следующей неделе запланировала совещание по поводу конфликта.

До владельцев ПВЗ Wildberries успешно победили продавцов, а именно - новых селлеров на площадке.