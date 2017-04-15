Популярное сообщество «Медиасрачи 2.0» (Facebook, Telegram) по просьбе «Роем!» рассказало о жизни русской медиатусовочки за неделю: «Пулитцер» за пересказ «Медузы», дорогие публикации Голиковой в «Коммерсанте» и «Ведомостях» и покупка Сечиным РБК через Берёзкина.

«Пулитцер», «Медуза» и тень западного журналиста

Медиасрач международного уровня (но с русским акцентом) случился на этой неделе между латышской «Медузой» и американской The New York Times. Мастера нативки из Риги сообщили нам, что NYT получила Пулитцеровскую премию за перевод текста Даника Туровского с варварского на английский (мол, совпадают даже цитаты хакера Вяри). Светоч демократической прессы из Соединённых Штатов Америки ответил Медузе — «идите в [привет, РКН!], мы дали ссылку».

10 апреля в США объявили лауреатов Пулитцеровской премии, важнее которой в мире журналистики нет. Тем ценнее, когда среди тех, кого награждают, оказываются российские журналисты — так что, пользуясь случаем, поздравляю коллег, которые делали «Панамские архивы». Вы герои, вы крутые, награда абсолютно заслуженная.

Несколько премий, как водится, получила и The New York Times, в том числе за серию из десяти публикации о путинской России (например, о взломе переписки демократов перед выборами президента США и о политических убийствах в России). Один из материалов серии я помню особенно хорошо — это передовица NYT, вышедшая в конце декабря 2016-го по случаю принятия киберсанкций. Вот ссылка: www.nytimes.com/…/how-russia-recruited-elite-hacker…

Чтобы написать этот текст, журналист Эндрю Крамер обратился за помощью к спецкору «Медузы» Даниилу Туровскому (мы, разумеется, в таких случаях никогда и никому не отказываем; особенно если просит NYT — какие уж тут могут быть сомнения). Когда вышла статья, стало ясно, что она основана на двух репортажах Дани.

#1 текст о том, как «Ростех» пытался купить оборудование для дидос-атак:

meduza.io/feature/…/09/03/gruzit-po-polnoy-programme

#2 один из самых подробных текстов о русских кибервойсках, когда-либо выходивших и в иностранной, и в российской прессе (он делался два месяца):

meduza.io/…/2016/11/07/rossiyskie-vooruzhennye-kibe…

Статья в NYT основана на двух репортажах Туровского — что я имею в виду? Я имею в виду, что фактура буквально позаимствована из материалов Дани. Вплоть до того, что реплики одного из героев переведены на английский слово в слово. Мы, кстати, знаем от самого героя, что он не очень хотел общаться с NYT — и, скорее всего, Крамеру не удалось получить от него нужные цитаты. Кроме того, с трудом могу себе представить человека, который со всеми журналистами разговаривает одинаковыми фразами.

Но ведь, наверное, в тексте есть ссылки на «Медузу»? Есть, но только одна — на текст о кибервойсках. Понимаю автора: не может ведь The New York Times в своей передовице дважды ссылаться на одно и то же варварское издание.

Я бы не стал всего этого писать, если бы, во-первых, не был уверен в том, что Эндрю Крамер действовал недобросовестно, а во-вторых, не случилось бы истории с Пулитцеровской премией. По-моему, в первом случае речь идет о воровстве, а во втором — о дискредитации важнейшей журналистской премии в мире (простите за пафос).

Разумеется, всякое бывает: мне тоже доводилось обнаруживать копипасту в материалах, в том числе, уважаемых авторов, причем иногда, к сожалению, после публикации — и извиняться перед читателями, и даже снимать тексты. Так что под новый год я связался с тремя редакторами The New York Times, в том числе с руководителем московского бюро и с международным редактором газеты.

Ответ международного редактора в сокращенном виде приведу тут:

I spoke with our bureau chief, Neil McFarquhar, who I believe you also reached out to. Neil tells me that your reporter, Mr. Turovsky, was immensely generous in helping to steer Andrew in the right direction. The story does note the recruiting effort was first reported by Meduza and it provides a link to the article.

The story and quotes, however, are all the result of original reporting, completed either in person, by phone or email. Nothing was simply lifted from Meduza, though I understand why you raised the concern.

Andrew is a long time, trusted correspondent who has always demonstrated a commitment to the highest ethical standards and I am certain he has here, as well.

Michael Slackman

International Editor

The New York Times

В свою очередь, глава московского бюро газеты Neil MacFarquhar отметил, что в тексте имеется одна ссылка (так что мы должны быть довольны). Более того: In fact, in the initial edit done in New York, the paragraph crediting Meduza had been excised for space, and Andrew insisted that it be restored.

Что мы будем делать дальше?

1. Мы попросили одного из наших коллег (не из «Медузы») провести независимую экспертизу текста из NYT. Возможно, нам это все показалось — пусть будет взгляд со стороны.

2. Если независимая экспертиза подтвердит наши догадки, мы обратимся в оргкомитет Пулитцеровской премии.

Мне не хочется, чтобы кого-то лишали премии, но меня устроит, если этот текст исключат из списка награжденных.

На этом история не закончилась. Плагиатором Лауреатом оказался интересный персонаж — вроде как американец Эндрю Крамер, у которого куча русских журналистов в друзьях, и одна из них — Анна Немцова — общается с ним по-русски, и называет его Andrewsha. Профиль на «Фейсбуке» у него закрытый и пустой. У некоторых комментаторов даже возник вопрос — а есть ли такой автор вообще?

Андрюша подлил рижского бальзама в огонь — в споры втягиваться не стал, но передал свою версию событий (почему-то) через гуру Кашина.

К международному медиасрачу — Крамер пишет мне, что цитата хакера Вяри у него своя, просто похожая:

In fact, I was in contact with Vyarya directly. I verified and discussed elements of his story. And he gave me a quote that was similar to and slightly different from what he told Meduza.

Еще одно пояснение от Эндрю Крамера, кто следит:

It would be nice if you could also, and preferably right now, clarify what I wrote to you. I did not say I spoke with Vyarya, but was in contact with him (It was written questions and answers.) I understand if that was not clear, but it’s an important point. And your addition does not fix the other point: that the article included material not in the Meduza story.

А главреда Колпакова и «Медузоньку» уже было не остановить.

По поводу текста про кибервойска. С нами связались The New York Times, они начали внутреннюю проверку. Мы обещали ничего не предпринимать до ее окончания.

Рукопожатная аудитория «Фейсбука» чуть не сошла с ума — за кого болеть? какую позицию принять? — неясно: с одной стороны — любимая либеральная «Медуза», с другой — априори великие американцы. Некоторые порвались ещё на тизере. Ну, а мы в ожидании второго сезона жарим попкорн.

Фридман и «Ведомости»

Другой обсуждаемой новостью стала информация об иске олигарха Фридмана к уважаемому финансовому вестнику — за статью про русскую мафию. Владелец «Альфа-групп» не просто подал в суд на «Ведомости», он ещё требует возбудить уголовку против журналистки Лизы Голиковой.

Ситуация одновременно трагичная и комичная — потому что Фридман уже судился с «Коммерсом» за материал всё той же Голиковой во времена (sic!) Дёмы Кудрявцева… Так что в некотором смысле история повторяется дважды.

Ну и второй занятный факт: заметка, из-за которой «Ведам» грозит денежный иск, вышла в день рождения нового главреда Булавинова. Нормальный такой подарочек из прошлого прилетел!

Каминг-аут

— Я была одним из авторов материала «Банковский кризис вышел на улицу», за который Альфа-Банк Михаила Фридмана, пытался взыскать с газеты КоммерсантЪ 300 млн рублей

-- Илья Булавинов (избранный недавно главный редактор газеты «Ведомости») -- сдавал номер «Коммерсанта», в котором заметка про Альфу была опубликована. Он был тогда заместителем главного редактора газеты, а я -- спецкорреспондентом отдела финансов.

— через несколько недель после моего выхода на работу в РБК стало известно, что Роснефть (столь же влиятельный игрок, как Альфа в то время) предъявила к РБК претензии на 3 млрд рублей, хотя прежде речь шла о мировом соглашении.

— спустя две недели после того, как Илья Булавинов был избран главным редактором газеты «Ведомости» картотека московского городского суда пополнилась иском господина Фридмана к газете «Ведомости», под аккомпанемент про продажу РБК новому инвестору.

Вы всё ещё кипятите? Тогда мы идём к вам.

Владелец «Ведомостей» (на самом деле нет) Демьян Кудрявцев сначала напал на Фридмана в уютном «Фейсбуке» (мол, его подчинённые пытались получить камент, а Фридман его не дал, и потому сам виноват), а потом забрал свои слова обратно, пост удалил и даже извинился.

Продолжение вчерашнего.

За эти сутки выяснилось, что редакция газеты не сделала все, что было необходимо, чтобы получить комментарий Михаила Фридмана и Альфа-групп, что плохо по отношению прежде всего к читателям. Но это редакционные дела, я надеюсь, что газета найдёт разумный способ вернуться к теме и представить публике всю полноту информации и позиции всех сторон, как и делается обычно. Но тем самым часть моих вчерашних упреков Михаил Фридман была несправедливой, и я приношу ему извинения. Но я по-прежнему считаю, что уголовное преследование журналистов по таким поводам недопустимо и не в интересах российского бизнеса и общества в целом. В остальном, дальнейшие решения по этому делу целиком в компетенции менеджмента и редакции «Ведомостей», команды Альфы, и, если не будет найдено другое выхода — гражданского суда.

Резюме у почтенной публики пока такое: статьи Лизы Голиковой дорого обходятся работодателям.

РБК и Березкин

На этой неделе вновь активизировались слухи о продаже холдинга РБК, и на этот раз Прохоров якобы договорился. Новым владельцем РосБизнесКонсалтинга может стать господин Берёзкин, хозяин газеты Metro и якобы частички «Комсомольской правды». Снова бомбануло у многих, а некоторые представители индустрии даже увидели здесь след Сечина и повод подискутировать о том, как измельчала наша профессия.

«Матч» против « Лайфа»

Ну и ещё одна тёрка случилась между спортсменами и журналистами в плохой физической форме. Телеканал «Матч ТВ» подал в суд на «Лайф» за использование видео футбольного матча. Нарезка футбика обойдётся Араму Ашотовичу Габрелянову в 15 лямов, если Тинатин Гивиевна Канделаки, конечно, победит в первом раунде.

Ни Арам, ни Тина скандал не прокомментировали. Канделаки так вообще сделала вид, что никакого иска не существует — из доброты душевной ретвитнула сына Габрелянова Ашота,

…а потом пошла поесть с чистой совестью, нахваливая собственное детище: