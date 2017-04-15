Андрей Судник, основатель шопинг-мессенджера «Алоль», по просьбе «Роем!» рассказал о самых важных событиях недели на рынке e-commerce: AliExpress выводит российский малый бизнес на экспорт, покупатели перестали искать конкретные вещи, а Airbnb не учёл опыт Наполеона и эвакуировался из России.

«Утконос» пошел по складам

Пока X5 Retail Group только разминается перед третьей попыткой покорить онлайн, «Утконос» вырос на 65% за год и вплотную подобрался к TOP-10 e-commerce. А теперь планирует дерзко развернуться в офлайне, выкупая склады не у кого-нибудь, а у «Дикси». «Утконос» вовремя сбросил бремя «магазинов у дома», осознав, что ценность продуктового онлайн-ритейлера в другом. В том, чтобы избавить нас от утомительных поездок по супермаркетам. И эта стратегия работает. В России по данным Data Insight ниша продуктового ритейла в e-commerce практически пуста и имеет огромный потенциал роста. У «Утконоса» есть шансы заполучить бОльший кусок пирога в Москве, Петербурге и миллионниках.

Airbnb эвакуировался из России , чтобы укрыть арендодателей от местных налогов

Немногие учитывают опыт Наполеона, прежде, чем открывать филиал в России. Вот и Airbnb не удалось надолго задержаться в Москве. В России принято делиться, особенно, если ежемесячная посещаемость сайта близка к 4 миллионам. Но Airbnb решил любить Россию издалека, чтобы партнёрам-арендодателем не пришлось устанавливать онлайн-кассы и отчитываться по нормам 54-ФЗ. Airbnb улетел, AliExpress и Uber следующие?

Исследование Wildberries и Google: популярность онлайн-покупок стабильно растет

В e-commerce принято делать акцент на том, чтобы удовлетворить уже существующий спрос. Когда только что прилетевший пассажир интересуется, как ему добраться в центр города, вы должны первым громче всех выкрикнуть «Такси», чтобы заполучить клиента. Это правильно, но когда рынок перенасыщается предложением, биться за «ищущих» становится всё сложнее — то есть невыгодно. Отчёт Google и Wildberries говорит нам о том, что путешествие покупателя начинается не с поиска конкретной вещи, а с вопроса: «А что мне вообще надо?». И за ответом на этот вопрос он идёт в социальные сети — преимущественно в Instagram и Youtube. Цитирую отчёт (скачать с сервера «Роем!»): «Важно, что одним из наиболее популярных источников информации для покупателей сегодня становятся видеоблогеры на YouTube. Они не только оказывают огромное влияние на аудиторию, но и задают новые тенденции, тренды и форматы».

На прошлой неделе Amazon запустил реферальную систему для блоггеров. Казалось бы, зачем гиганту это нужно, а вот зачем — когда заканчивается борьба за поиск, начинается борьба за лидеров мнений.

AliExpress поможет российским ритейлерам выйти на международный рынок

Нешуточная битва идёт за российский малый бизнес. Ведь «малый» — это только название, доля МСБ в розничном товарообороте РФ близка к 60%. В марте Яндекс.Маркет пообещал предпринимателям облегчить работу с «Почтой России», следом AliExpress заявляет, что поможет наладить экспорт в Китай. Интересно, что на этой же неделе отменили НДС на экспорт для российских ритейлеров. Что будут продавать российские коммерсанты в Китай — неясно, ведь российский экспорт специфичен — такое не принято заказывать в интернете. Скорее AliExpress больше заинтересован в том, чтобы усилить свои позиции как маркетплейса на внутреннем рынке. На этом фоне закон о товарных агрегаторах явно работает не в пользу Яндекс.Маркета, заставляя площадку увеличивать цены для покупателей.

Microsoft , eBay , Tencent инвестировали $1,4 млрд в индийский стартап Flipkart

Реакция на покупку Souq.com, которая укрепила позиции Amazon на Востоке, не заставила ждать. Microsoft, eBay, Tencent инвестировали $1,4 млрд во Flipkart, как бы намекая Безосу, что Индию они просто так не отдадут. В Индии с населением 1,2 млрд проникновение e-commerce всего 3,3%. Поэтому стоит ожидать, что это далеко не последние вливание во Flipkart, но сможет ли это остановить человека, который ежегодно вкладывает $1 млрд долларов в космический туризм и транспорт? Интересно, что Tencent не выводит в регион мессенджер WeChat, который доказал свой коммерческий потенциал в Китае. В плане развития Интернета, судьбы Китая и Индии похожи — в обеих странах его популяризация началась с приходом мобильного интернета, а это cамая плодородная почва мессенджера.