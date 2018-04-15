Китайцы закроют OperaVPN 30 апреля (и не для китайцев тоже)


Бесплатный VPN сервис под маркой браузера Opera объявил, о прекращении деятельности. Китайские владельцы браузера и других сервисов «Оперы» сообщили, что они закрывают Android и iOS приложения 30 апреля: викинг Олаф, талисман проекта, «вышел на пенсию». В мае 2017 года президент Украины запретил своим соотечественникам доступ на многие российские сайты и страна заблокировала прямой доступ на них. После этого российский ВКонтакте порекомендовал воспользоваться OperaVPN. К разочарованию украинцев, китайский сервис не помог достучаться до ВК, OperaVPN просто пропала из украинских магазинов приложений. 13 апреля 2018 года российский суд ограничил прямой доступ к мессенджеру Telegram. В тот же день OperaVPN возглавила список самых популярных запросов в AppStore и поднялась на 4-е место в категории «производительность». Популярность подобного рода «Опере» оказалась не нужна.

Китайцы закроют OperaVPN 30 апреля. Норвежский викинг Олаф вышел на пенсию

Opera, тогда ещё норвежская, запустила бесплатный VPN после приобретения бизнеса коммерческой VPN платформы SurfEasy. Этот проект продолжит работать — пользователи с «Gold» аккаунтами OperaVPN могут претендовать на бесплатное годичное обслуживание в SurfEasy, рядовым владельцам аккаунтов OperaVPN предлагается 80% скидка [уточнение: SurfEasy сейчас принадлежит Symantec, новый владелец выкупил проект у Opera 6 ноября 2017 года; через пару недель россияне столкнулись с первыми проблемами с VPN в браузере Opera].

Осенью 2016 года Роскомнадзор потребовал от Opera запретить использовать свой VPN для обхода блокировок. Через год в ноябре 2017 года в России начала действовать норма, по котором сайтам и поисковым системам нельзя размещать ссылки на анонимайзеры и VPN-сервисы, которые могут быть использованы для обхода действующих в России блокировок. Как минимум 7 VPN сервисов (но не Opera) ещё в начале ноября заявили, что они не будут подчиняться Роскомнадзору. Чуть ранее в августе, РКН написал сам для себя бумагу, по которой VPN-сервисы, которые не перекроют доступ к запрещенным сайтам, сами будут заблокированы в течение трех дней. Фактической агрессивной войны против VPN Роскомнадзор до сих пор не начал, однако популярный VPN «Оперы» справился с задачами РКН сам.

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