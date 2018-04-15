Бесплатный VPN сервис под маркой браузера Opera объявил, о прекращении деятельности. Китайские владельцы браузера и других сервисов «Оперы» сообщили, что они закрывают Android и iOS приложения 30 апреля: викинг Олаф, талисман проекта, «вышел на пенсию». В мае 2017 года президент Украины запретил своим соотечественникам доступ на многие российские сайты и страна заблокировала прямой доступ на них. После этого российский ВКонтакте порекомендовал воспользоваться OperaVPN. К разочарованию украинцев, китайский сервис не помог достучаться до ВК, OperaVPN просто пропала из украинских магазинов приложений. 13 апреля 2018 года российский суд ограничил прямой доступ к мессенджеру Telegram. В тот же день OperaVPN возглавила список самых популярных запросов в AppStore и поднялась на 4-е место в категории «производительность». Популярность подобного рода «Опере» оказалась не нужна.

Opera, тогда ещё норвежская, запустила бесплатный VPN после приобретения бизнеса коммерческой VPN платформы SurfEasy. Этот проект продолжит работать — пользователи с «Gold» аккаунтами OperaVPN могут претендовать на бесплатное годичное обслуживание в SurfEasy, рядовым владельцам аккаунтов OperaVPN предлагается 80% скидка [уточнение: SurfEasy сейчас принадлежит Symantec, новый владелец выкупил проект у Opera 6 ноября 2017 года; через пару недель россияне столкнулись с первыми проблемами с VPN в браузере Opera].

Осенью 2016 года Роскомнадзор потребовал от Opera запретить использовать свой VPN для обхода блокировок. Через год в ноябре 2017 года в России начала действовать норма, по котором сайтам и поисковым системам нельзя размещать ссылки на анонимайзеры и VPN-сервисы, которые могут быть использованы для обхода действующих в России блокировок. Как минимум 7 VPN сервисов (но не Opera) ещё в начале ноября заявили, что они не будут подчиняться Роскомнадзору. Чуть ранее в августе, РКН написал сам для себя бумагу, по которой VPN-сервисы, которые не перекроют доступ к запрещенным сайтам, сами будут заблокированы в течение трех дней. Фактической агрессивной войны против VPN Роскомнадзор до сих пор не начал, однако популярный VPN «Оперы» справился с задачами РКН сам.