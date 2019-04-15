Один из бывших руководителей команды Firefox Джонатан Найтингейл рассказал, что после запуска Google Chrome "корпорация добра" стала виновником десятков и даже сотен "недоразумений" для Mozilla Firefox. При попытке воспользоваться через Firefox Gmail или Google Docs — сервисы не работали, демо-сайты заявляли о "несовместимости". Найтингейл был знаком с некоторыми инженерами конкурирующего браузера и ни в чём их не обвиняет. Однако экс вице-президента обеспокоило поведение Google в целом, на макроуровне: "Когда Google чего-то захотелось — он добивается этого очень эффективно".
И до и после запуска Google Chrome поисковик сотрудничал с Mozilla. До 90% доходов разработчики Mozilla получали за предустановку поиска Google поиском по умолчанию в Firefox. Однако после запуска поисковиком браузера-конкурента, Google Chrome, начались малообъяснимые ошибки с Firefox: "Их можно было бы объяснить некомпетентностью Google", но в некомпетентность Google Найтингейл не верит.
Каждый раз в Google отвечали: "Ой. Это было случайно. Мы исправимся в следующем релизе через 2 недели". Ситуация повторялась снова и снова: "Ой. Еще один несчастный случай. Мы скоро все исправим. Мы хотим одного и того же. Мы в одной команде". Найтингейл резюмирует: "Ошибки случаются, но когда вы видите устойчивую модель “ой” и задержки — вас дурят".
Директор Яндекса по распространению технологий Григорий Бакунов поделился своими воспоминаниями о том, как Google "последовательно изживал Mozilla со свету, продолжая делать вид что они партнеры".
Меня эта история совсем не удивляет, я отлично помню переговоры с ребятами из MoCo в то время. И помню как мы им сто раз говорили что будет именно так, а они искренне верили в партнерство с Гуглом.
Я все еще пользуюсь Firefox и очень доволен этим продуктом. Но что-то мне подсказывает, что такими темпами скоро мы увидим новости “firefox переходит на движок Хромиума”.
[прим.: Яндекс.Браузер изначально создан на основе Chromium]
Первая стабильная версия Google Chrome появилась в декабре 2008 года. Уже в январе 2009 Яндекс договорился с Firefox о замене поиска Google на Яндекс для русскоязычных пользователей. Летом 2012 Яндекс рассказал, что они потеряли договорённости с Mozilla.
Firefox снова предпочёл Google, как казалось тогда — предпочёл внезапно: "Mozilla проинформировала нас несколько дней назад. Возможно, их решение связано с заключенным в конце прошлого года глобальным трехлетним контрактом c Google", — объяснили в Яндексе. Найтингейл рассказал о событиях происходивших 8 лет назад. Соответственно переговоры Mozilla и Яндекса, на которых россияне не смогли убедить американцев, происходили во время действовавшего контракта с российским поисковиком и внезапность решений Mozilla для "Яндекса" была крайне условная.
Яндекс вернулся поиском по умолчанию в Firefox для России в 2015-м году. Как выяснилось через год — Firefox стал богаче, когда прекратил жить на деньги Google. Новые партнёры, Bing, Yahoo, Яндекс, Amazon, eBay принесли разработчикам браузера на 28% больше средств, чем привычный Google.
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Последнее время, продукты G сами по себе глючные и очень громоздкие.
Не удивительно, если G тупо поощрает своих сотрудников за «launches» (публичные релизы чего-либо) и похоже неглядя… А если выпущенный релиз продукта глючит, тормозит, кривой, или работает лишь только в Хрром и прочее — это никого не волнует в G.
Совершенно тупая мотивация сотрудников G на «количество релизов» неглядя. Полный пофигизм. Чем-то напоминает идеологию Китая. Хотя… надо сказать, в некоторых вопросах Китай растет в качестве…
Кому интересно почитать о бардаке разработки G, то вот —
habr (.) com/ru/post/429018/
Ну, а по сути, монополия не приводит ни к чему хорошему, это факт :-\
Пока школота рауется глючному Андроиду (с предустановленными продуктами владельца) и не осознает это, все это стремится в еще более тупейший мир, который рано или поздно вставит всем платную пдписку в одно место за дальнейшее испольование.
«Do not be evil as we» (c)Poogle
Яндекс сами русскоязычные пользователи уже просят выпнуть
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1516732
Неприличная история. Как так можно? Одновременно: одной рукой убеждать Mozilla, что Google намерен кинуть команду Firefox в пользу собственного браузера Google Chrome (так и вышло). А другой рукой, работать над кодовой базой Chromium, в интересах, типа, Яндекс.Браузера, но параллельно-то и в интересах Google, а не в интересах Mozilla.
Так статья-то не про это кидалово, Иван, а про другое.
Гугл покупает размещение поиска в ФФ, а параллельно пилит свой браузер. Яндекс тоже покупает размещение своего поиска в ФФ, а параллельно пилит свой браузер. Это обычные коммерческие отношения.
Но с какого-то момента развития хрома гугл начал (со слов Найтингейла) подсирать файрфоксу именно как браузеру. То есть, на своих сайтах делал так, что они глючили именно в ФФ. Звучит конспиративно, да.
Я понимаю. Нюанс в том, что пилить браузер Яндекс мог на кодовой базе Firefox, развивая конкурентную к Google платформу. Такие браузеры бывают. На практике же Яндекс пилит браузер на кодовой базе google-браузера, развивая google-инфраструктуру (которая убивает Firefox, и уже убила IE и Opera).
Браузерную поляну выжгла еще Microsoft, когда боролась с Netscape 20 лет назад. Теперь действительно идет борьба инфраструктур. И в этой борьбе все методы хороши. Логика монополизации подсказывает и то, какими будут следующие шаги.
Походу все это приведет к постепенному переходу на разнообразные специфические внутрибраузерные API, которые будут неотделимы от соответствующей инфраструктуры. Например, размещение рекламы AdSense на сайте потребует уже не вставки HTML-кодов, а обращения к специфическим функциям API браузера, как это делают Chrome apps. В этой схеме вообще не остается места для решений, которые не являются частью инфраструктуры.
какие-то у Вас бандитские понятия, «некрасивые истории», «Кинуть». Что дальше. когда уже в заголовке будете писать «зашквар»?
Фоксу бабки платили за партнерство. И в Фоксе это устраивало. Как они могли «убежать» от Гугля. Куда? куда они побежали бы без штанов (на штаны то им платил Гугля). Даже если они (в Фоксе) тоже были согласны, что партнерство это не надолго.
Почему Яндекс стал пилить на хромиуме — наверно удобней было? может перспективней.
Отмазки про неработающий gmail выглядят не очень убедительно. На Chrome пользователи массово начали переходить практически сразу же после его официального релиза, потому что Файрфокс в те времена дико тормозил и жрал память.
>потому что Файрфокс в те времена дико тормозил и жрал память.
всё хорошо в этой истории, вот только памяти хром потреблял больше по определению — он же генерировал отдельный процесс на каждую вкладку