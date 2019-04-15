Один из бывших руководителей команды Firefox Джонатан Найтингейл рассказал, что после запуска Google Chrome "корпорация добра" стала виновником десятков и даже сотен "недоразумений" для Mozilla Firefox. При попытке воспользоваться через Firefox Gmail или Google Docs — сервисы не работали, демо-сайты заявляли о "несовместимости". Найтингейл был знаком с некоторыми инженерами конкурирующего браузера и ни в чём их не обвиняет. Однако экс вице-президента обеспокоило поведение Google в целом, на макроуровне: "Когда Google чего-то захотелось — он добивается этого очень эффективно".

И до и после запуска Google Chrome поисковик сотрудничал с Mozilla. До 90% доходов разработчики Mozilla получали за предустановку поиска Google поиском по умолчанию в Firefox. Однако после запуска поисковиком браузера-конкурента, Google Chrome, начались малообъяснимые ошибки с Firefox: "Их можно было бы объяснить некомпетентностью Google", но в некомпетентность Google Найтингейл не верит.

Каждый раз в Google отвечали: "Ой. Это было случайно. Мы исправимся в следующем релизе через 2 недели". Ситуация повторялась снова и снова: "Ой. Еще один несчастный случай. Мы скоро все исправим. Мы хотим одного и того же. Мы в одной команде". Найтингейл резюмирует: "Ошибки случаются, но когда вы видите устойчивую модель “ой” и задержки — вас дурят".

Директор Яндекса по распространению технологий Григорий Бакунов поделился своими воспоминаниями о том, как Google "последовательно изживал Mozilla со свету, продолжая делать вид что они партнеры".

Меня эта история совсем не удивляет, я отлично помню переговоры с ребятами из MoCo в то время. И помню как мы им сто раз говорили что будет именно так, а они искренне верили в партнерство с Гуглом. Я все еще пользуюсь Firefox и очень доволен этим продуктом. Но что-то мне подсказывает, что такими темпами скоро мы увидим новости “firefox переходит на движок Хромиума”.

[прим.: Яндекс.Браузер изначально создан на основе Chromium]

Первая стабильная версия Google Chrome появилась в декабре 2008 года. Уже в январе 2009 Яндекс договорился с Firefox о замене поиска Google на Яндекс для русскоязычных пользователей. Летом 2012 Яндекс рассказал, что они потеряли договорённости с Mozilla.

Firefox снова предпочёл Google, как казалось тогда — предпочёл внезапно: "Mozilla проинформировала нас несколько дней назад. Возможно, их решение связано с заключенным в конце прошлого года глобальным трехлетним контрактом c Google", — объяснили в Яндексе. Найтингейл рассказал о событиях происходивших 8 лет назад. Соответственно переговоры Mozilla и Яндекса, на которых россияне не смогли убедить американцев, происходили во время действовавшего контракта с российским поисковиком и внезапность решений Mozilla для "Яндекса" была крайне условная.

Яндекс вернулся поиском по умолчанию в Firefox для России в 2015-м году. Как выяснилось через год — Firefox стал богаче, когда прекратил жить на деньги Google. Новые партнёры, Bing, Yahoo, Яндекс, Amazon, eBay принесли разработчикам браузера на 28% больше средств, чем привычный Google.