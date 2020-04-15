AliExpress Россия с 15 апреля тестирует сервис Plus. Это отдельный раздел с товарами, для которых доступна ускоренная доставка (от 2 до 15 дней) и «возможность бесплатной доставки до двери», а также быстрого безусловного возврата (на период самоизоляции срок возврата — 30 дней). При запуске на Plus-товары обещаны скидки до 50%.

В Plus продаётся порядка 1 млн товаров в следующих категориях: товары первой необходимости, товары для авто, аксессуары и бижутерия, красота и здоровье, компьютерная техника, одежда, спортивные товары и товары для хобби, товары для дома и сада, электроника и детские товары. Это более 10 тысяч лучших производителей из России и Китая.

Для продавцов, чьи товары попадут в раздел Plus, будет действовать обычная комиссия Aliexpress: 5% или 8% в зависимости от категории, первые 100 товаров -- без комиссии. В случае возврата комиссия не берется. Чтобы попасть в Plus, продавец должен обеспечить быструю доставку и гарантию возврата.

«AliExpress Россия» (принадлежит Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФону» и Российскому фонду прямых инвестиций.