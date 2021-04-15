Команда мессенджера рассказала о запуске ещё двух версий веб-клиента в дополнение к существующей. Версия K работает по адресу webk.telegram.org, версия Z -- по адресу webz.telegram.org. Появление двух новых версий объяснили тем, что в компании «верят во внутреннюю конкуренцию». Оба клиента разработали победители бонусного раунда JavaScript Contest -- они поделили первое место по результатам конкурса, на котором должны были оптимизировать веб-версии Телеграма.
В версии K пока отсутствуют:
- Секретные чаты
- Голосовые чаты
- Медиа-редактор
- Видео- и голосовые звонки
- Поддержка нескольких аккаунтов
В версии Z пока отсутствуют:
- Секретные чаты
- Голосовые чаты
- Медиа-редактор
- Видео- и голосовые звонки
- Поддержка нескольких аккаунтов
- Браузерные уведомления
Кроме того, приложение Телеграма под Android теперь можно скачать в виде apk-файла. Установленный в обход Google Play Store мессенджер «имеет меньше ограничений» и будет обновляться напрямую, а не через стор.
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