Команда мессенджера рассказала о запуске ещё двух версий веб-клиента в дополнение к существующей. Версия K работает по адресу webk.telegram.org, версия Z -- по адресу webz.telegram.org. Появление двух новых версий объяснили тем, что в компании «верят во внутреннюю конкуренцию». Оба клиента разработали победители бонусного раунда JavaScript Contest -- они поделили первое место по результатам конкурса, на котором должны были оптимизировать веб-версии Телеграма.

В версии K пока отсутствуют:

Секретные чаты

Голосовые чаты

Медиа-редактор

Видео- и голосовые звонки

Поддержка нескольких аккаунтов

В версии Z пока отсутствуют:

Секретные чаты

Голосовые чаты

Медиа-редактор

Видео- и голосовые звонки

Поддержка нескольких аккаунтов

Браузерные уведомления

Кроме того, приложение Телеграма под Android теперь можно скачать в виде apk-файла. Установленный в обход Google Play Store мессенджер «имеет меньше ограничений» и будет обновляться напрямую, а не через стор.