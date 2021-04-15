«Федеральная антимонопольная служба России в рамках рассмотрения дела в отношении ООО „Яндекс“ проанализирует все сервисы поиска — как российские, так и иностранные», обещает пресс-служба.

Приводимый ей комментарий юриста Артура Рохлина содержит прогноз о том, что дело против Яндекса может стать знаковым и прецедентным, оно «может значительно расширить практику пресечения злоупотреблений на инновационных рынках».

«Возбужденное дело в отношении ООО „Яндекс“ является закономерным развитием особого внимания антимонопольного органа к формированию и развитию цифровых технологий. Достаточным свидетельством этого является активное участие ФАС России в формировании регуляторной среды („пятый антимонопольный пакет“), обеспечивающей конкуренцию в условиях цифровой экономики. При этом оценка состояния конкуренции на товарных рынках всегда являлась одной из наиболее сложных задач, разрешаемых антимонопольным органом, тем более, когда речь идет об инновационных рынках, где стандартные методы не могут применяться в полном объеме».

В 2017 году Евросоюз оштрафовал Google на $2,7 млрд за нарушение антимонопольного законодательства путем нарушения конкуренции в поиске. По товарным запросам Google выводил перед выдачей блок с товарами из Google Shopping (интересно сравнить его по занимаемому объему экрана и релевантности запросу с Яндекс.Услугами).

Вчера, 14 апреля, стало известно, что Google наказали в Турции: компания отдаёт доминирующие позиции в поисковых результатах собственным сервисам сравнения цен в отелях и локального поиска. На этот раз сумма штрафа составила $36.65 млн. В прошлом году с Google взяли $25 млн штрафа за неравный доступ к рекламным площадям сервисов компании и их конкурентов.