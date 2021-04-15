Альтшулер займет должность генерального директора ООО «Компания Афиша», в которое в 2020 году были объединены портал «Афиша» и билетный сервис «Рамблер/касса», сообщает «Сбер».
В 2014—2018 он возглавлял «Кассир.Ру»; в 2018 году стал замом по стратегическому развитию «Яндекс.Афиши», позже руководил сервисом «Яндекс.Билеты». Теперь он «будет развивать медийно-сервисную платформу „Афиша“, используя синергетические возможности экосистемы Сбера». В компании считают, что «сейчас один из лучших моментов для решительного выхода в этот сегмент рынка развлечений».
Сам Илья Альтшулер уточняет, что фокус его работы будет на «области развития билетных сервисов, бронирования ресторанов и совершенствования медиаплатформы для продвижения этих услуг». Предшественница Альтшулера Варвара Мельникова покидает компанию, в которой она проработала шесть лет.
«Афиша» сейчас входит в Группу компаний под управлением «Сберинтертеймента», дочерней структуры Сбера. Кроме «Афиши», эта структура отвечает за:
- производство и дистрибуцию видео-, кино- и анимационного контента —онлайн-кинотеатр Okko, киностудию «Союзмультфильм»;
- интернет-медиа — портал Rambler, Lenta.ru, «Газета.Ru», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», блог-платформа LiveJournal и ряд других медиаактивов, которые входят в холдинг Rambler&Co;
- музыку, радио и подкасты — мультиплатформенный стриминговый сервис СберЗвук;
- рекламу — агентство полного цикла СберМаркетинг, медийный селлер «Индекс-20».
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