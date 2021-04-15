Онлайн-конференция «России Сегодня» на тему «Информационная безопасность детей в эпоху цифровизации» состоялась 12 апреля. Большая часть эфира была посвящена катастрофическим последствиям цифровизации российского образования для страны и выгодам его для её геополитических противников. В контексте образования заговорила о социальных сетях дочь сенатора Елены Мизулиной, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она очень пренебрежительно раскритиковала попытки российских ведомств создавать для ТикТок образовательный контент. Попытки это делать были реакцией на активность вокруг митингов и представляли собой имитацию бурной деятельности, обреченную на безуспешность:

«…это некоторая истерика не только Департамента образования Москвы, но и многих других структур на ситуацию, связанную с митингами, попытка противостоять, попытка делать замещающий контент, и она в наших глазах абсолютно выглядит как некая имитация бурной деятельности . Такого рода контент дети, конечно, в «Тиктоке» смотреть не будут, никакие уроки русского языка математики, и, конечно, ну выбирая между развлекательным таким достаточно пагубным и злым контентом и контентом обучающим, который предлагает государство, дети конечно будут выбирать другое, это абсолютно ложный путь, ложный сценарий, какая-то очень суетливая история, никому абсолютно сейчас не нужная. Другие ведомства тоже начали почему-то резко непонятный контент производить для «Тиктока», дети будут над этим только смеяться, потому что большая часть того контента, который сейчас распространяется в «Тиктоке», это достаточно агрессивная информация, на которую дети подсаживаются, и они постоянно этот контент потребляют, потому что у них прямая формируется зависимость .

Впрочем, никаких мер против «ТикТока» общественная деятельница не предложила, а перевела дискуссию на Twitter. Она считает, что РКН надо принять против него более решительные меры, вплоть до блокировки, потому что соцсеть бросает России вызов и издевается над государством. Издевательство состоит в первую очередь в том, что вместо самостоятельного удаления пользовательских постов Twitter обращается к их авторам с просьбой удалить твиты.