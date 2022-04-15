На публику сливают факт переговоров между "Таксовичковым" и "Ситимобилом"

О том, что владелец сервисов «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» — компания «Транс-Миссия» ведет переговоры о покупке активов сервиса такси «Ситимобил», первым сообщил Telegram-канал The Edinorog. Источник «Ъ» подтвердил факт переговоров, уточнив, что речь идет о продаже технологической платформы. «Акционеры еще не договорились — переговоры были инициированы недавно, а до этого “Ситимобил” готовился к закрытию. Сотрудникам также предложат вариант перехода в новую компанию, если сделка состоится»,— сообщает собеседник «Ъ». В «Ситимобил» и «Транс-Миссии» от комментариев «Ъ» отказались.

сливать могут с целью поднять цену другому, более перспективному покупателю, точно по модели сдачи или продажи квартиры: "Давайте, думайте быстрее, на неё ещё два покупателя есть". У "Таксовичкова" в Москве находится 11% таксопарка, остальное в регионах и Казахстане, декларируемая выручка компании в 2020-м году - 386 млн рублей.

Из самостоятельных игроков на рынке ещё присутствуют "Максим" и "Яндекс"