В Коммерсанте пишут о борьбе Озона за снижение издержек, интересны две вещи:

Рассчитывая значительно увеличить штат сотрудников, Ozon в 2021 году нарастил объем офисных помещений. Сейчас компания арендует около 100 тыс. кв. м офисов по всей Москве... В феврале стало известно, что Ozon, не сумев увеличить число сотрудников до запланированных показателей, решил пересдать в субаренду гибкие офисы в бизнес-центре «Искра» и в здании на Овчинниковской набережной. Но найти субарендатора интернет-холдингу так и не удалось, уточняют собеседники “Ъ”.

Ozon планирует договорится с собственниками бизнес-центров о снижении арендной платы или сокращении занимаемых офисных площадей. Для этого в качестве консультанта компания наняла CBRE, рассказали три источника “Ъ” на рынке.