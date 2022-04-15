На сайте "Коммерсанта" выложили планы по российскому процессоростроению до 2030-го года, комментируют их так:

По мнению директора «Консорциума средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции "Базис"» Арсения Брыкина, создание новых дизайн-центров нельзя рассматривать в отрыве от создания производств: «Если будет фабрика, то дизайн-центры будут работать на развитие российских кооперационных цепочек. Без нее процессоры будут выпускать на зарубежных фаундри, по сути финансируя их за счет государства». Он считает, что создание фабрики по выпуску электроники на 28 нм очень сложная задача. «Если удастся получить доступ к оборудованию на 28 нм, то за восемь лет создать производство можно. В ином случае потребуется пройти полный путь, включающий выпуск новых материалов, колоссальные инвестиции в машиностроение, оптику и лазеры»,— подчеркивает эксперт, называя переход от 90 к 28 нм «крайне амбициозным».

Директор по маркетингу АО МЦСТ Константин Трушкин говорит, что ключевой сферой приложения усилий должно быть освоение существующих российских полупроводниковых фабрик и строительство новых фаундри, производство фотошаблонов, чистых материалов и кремниевых пластин, разработка ПО, способного выдавать результат на процессорах с имеющимися российскими технологиями для реальных задач заказчиков. Без этого, считает эксперт, время и средства для развития собственной микроэлектроники могут снова быть упущены.