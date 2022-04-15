Алгоритмизация взаимодействия граждан и государства приводит к ситуациям постановки граждан перед "цифровой стеной", если конкретно их ситуация не была учтена при создании сервисов Госуслуг:

«Парадигма "невидимого государства" неожиданно (по крайней мере, для населения) превратилась в реальную недоступность госорганов»,— отмечается в исследовании. Любой мелкий вопрос, который можно было ранее разрешить на личном приеме или при звонке специалисту, превращается в нерешаемую проблему, что является причиной значительной части жалоб на госуслуги, указывают эксперты, рекомендуя разработчикам обратить внимание не на количество, а на качество услуг

В 2021-м году существенная часть обращений граждан стала заворачиваться к чат-боту, что затрудняет работу с сайтом людей, не понимающих способов прохождения тех или иных процедур.