Чувак, купивший в качестве NFT первый твит Джека Дорси, попытался его перепродать, и вы не поверите, что у него получилось! (ничего)

Исходный NFT стоил 2,9 млн долларов, сейчас он попытался продать его на аукционе с нуля за 50 млн долларов, но дураков не нашлось, и максимальная ставка пока не превысила даже 7000 долларов (и вряд ли когда-то превысит, то есть человек, по сути, потерял все свои деньги). Чтоб было немного ожидаемо, процитируем свой старый пост:

Сделки с токенами, по всё возрастающим ценам, прокручиваются между аффилированными сторонами

Находится жертва, испытывающая состояния боязни пропустить хорошую тему для заработка (fear of missing out, FOMO)

Жертва выплачивает существенные деньги за токенизированный актив, который она никогда не сможет перепродать за хоть сколько-то сопоставимые деньги. Деньги получает организатор схемы.