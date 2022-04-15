Чувак, купивший в качестве NFT первый твит Джека Дорси, попытался его перепродать, и вы не поверите, что у него получилось! (ничего)
Исходный NFT стоил 2,9 млн долларов, сейчас он попытался продать его на аукционе с нуля за 50 млн долларов, но дураков не нашлось, и максимальная ставка пока не превысила даже 7000 долларов (и вряд ли когда-то превысит, то есть человек, по сути, потерял все свои деньги). Чтоб было немного ожидаемо, процитируем свой старый пост:
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Сделки с токенами, по всё возрастающим ценам, прокручиваются между аффилированными сторонами
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Находится жертва, испытывающая состояния боязни пропустить хорошую тему для заработка (fear of missing out, FOMO)
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Жертва выплачивает существенные деньги за токенизированный актив, который она никогда не сможет перепродать за хоть сколько-то сопоставимые деньги. Деньги получает организатор схемы.
По сути это аналог старой схемы c "золотыми кирпичами", просто осуществлённый более технологичным способом. Жертву убеждают, что то, что она приобретает, имеет существенную ценность, после совершения сделки на вторичном рынке обнаруживается, что это совершенно не так.
Было бы интересно почитать новости о том, как счастливые покупатели NFT смогли их потом перепродать. Если смогли.
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Так понимаю, основными бенефициарами всего этого дутья в уши на протяжении года стали проекты по токенизации (минтингу, правильно запомнил термин?) активов?
Которые разули всех на ярды. Ведь что такое 100 баксов за минтинг, если щас твой токен купят за тысячи и миллионы?
Классная новость! Интересно, как долго будет продолжаться развод хомячков различными блокчейнами и "крипто-схемами" типа ICO и NFT?..
Мне ещё на этапе воровства денег при помощи ICO казалось, что уж на этом все дураки должны закончиться…