«Опора России» предложила Минцифры расширить перечень мер поддержки ИТ-отрасли с учетом интересов представителей малого и среднего бизнеса. Это следует из письма организации на имя главы министерства Максута Шадаева. Авторы письма распространить меры поддержки для ИТ-компаний, утвержденные указом президента от 2 марта, на всех сотрудников, а не только соответствующих установленным критериям. Главные инициативы по поддержке — отсрочка от призыва, льготная ипотека, освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок, льготные кредиты. Также предлагается причислить digital-агентства, занимающиеся интернет-рекламой, к ИТ-компаниям, которым положены меры поддержки.

Авторы письма просят предоставлять льготную ипотеку для работников ИТ-компаний без ограничения по возрасту, установить минимальный порог доходов для ее получения не выше 50 тыс. руб. в регионах и 100 тыс. руб. в Москве и снизить НДФЛ для ИТ-компаний, что должно дать более выраженный экономический эффект, чем отказ от налога на прибыль.