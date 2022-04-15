Форбс посмотрел, как изменилась HR-политика Сбера

Оказалось, маркетологов и дизайнеров, например, решили перестать нанимать, а чистых айтишников - нанимать будут, что неудивительно, с учётом отключения Сбера от кучи иностранных инфраструктурных решений

По словам источника Forbes, близкого к банку, а также двух сотрудников группы Сбербанка, прекращение приема на работу новых сотрудников пока не затронуло IT-специалистов — в частности, наем сотрудников в «СберТех» продолжается. По словам собеседника Forbes в «СберТехе», глава подразделения Андрей Войнов сообщил сотрудникам, что отстоял перед топ-менеджерами Сбербанка возможность нанимать новых работников. Среди тех, кого коснулась «заморозка», — аналитики, маркетинг, дизайнеры и позиции, связанные с продвижением продуктов и услуг группы Сбербанка.

«Сбер» продолжает привлекать новых сотрудников в подразделения, которые обеспечивают бесперебойную работу сервисов для клиентов. На эти сегменты бизнеса приходится свыше 60% сотрудников банка», — ответил представитель банка на вопрос Forbes о приостановке найма в «Сбере».