Теккранч обозревает нововведения в WhatsApp, куда добавляют новые фичи по управлению сообществами. Прямо упоминает, что это всё делается в пику растущей популярности Telegram.

Нововведения выглядят половинчато: у них есть сервисная составляющая, но явно чувствуется, что WA всеми силами пытается избежать приобретения медийности и превращения в медийный канал, который в значимой степени и "тащит" популярность Telegram среди аудитории: если аудитория WA будет активно сидеть в мессенджере и, например, получать новости оттуда, это снизит аудиторные показатели самого Facebook, который является прослойкой между новостными сайтами и пользователями.

Этого, конечно же, менеджерам хотелось бы избежать

company today introduced its plans for a significant update to its WhatsApp messaging app that will allow users to now not only connect privately with friends and family, as before, but also participate in larger discussion groups, called Communities. These groups aim to serve as a more feature-rich replacement for people’s larger group chats with added support for tools like file sharing, 32-person group calls and emoji reactions, as well as admin tools and moderation controls, among other things