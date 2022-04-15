Теккранч обозревает нововведения в WhatsApp, куда добавляют новые фичи по управлению сообществами. Прямо упоминает, что это всё делается в пику растущей популярности Telegram.

Нововведения выглядят половинчато: у них есть сервисная составляющая, но явно чувствуется, что WA всеми силами пытается избежать приобретения медийности и превращения в медийный канал, который в значимой степени и "тащит" популярность Telegram среди аудитории: если аудитория WA будет активно сидеть в мессенджере и, например, получать новости оттуда, это снизит аудиторные показатели самого Facebook, который является прослойкой между новостными сайтами и пользователями.

Этого, конечно же, менеджерам хотелось бы избежать