Я.Аренда в борьбе с ЦИАНом за рынок добавила ценности своему сервису: компания взяла на себя риск того, что жилец протупит с оплатой и избавит владельца квартиры от головной боли с напоминанием жильцу о том, что надо бы и заплатить:

Яндекс Аренда стала первым российским сервисом аренды недвижимости, который гарантирует собственнику жилья ежемесячные платежи точно в срок. Теперь арендодатель может получить ежемесячный платёж от сервиса с соблюдением дат, указанных в договоре, даже если арендатор пропустил дату оплаты.

Гарантированный платёж выручит, если арендатор не смог произвести оплату в срок. Например, по забывчивости, из-за технических сбоев при подключении к интернету или платёжной системе. Гарантию оплаты получат все новые пользователи сервиса, обязательное условие — согласие жильца. Арендатору необходимо погасить задолженность перед сервисом в течение 14 дней — причём в первые два дня это можно сделать без начисления неустойки.