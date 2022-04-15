Пока что не на очень высоком уровне, но общественники уже начинают высказываться за тотальное распознавание лиц пешеходов, велосипедистов и самокатчиков на улицах и подбрасывают эти идеи официальным лицам:

По итогам встречи Общественная палата и представители Национального автомобильного союза подготовили обращение (есть у «Газеты.Ru») к председателю правительства Михаилу Мишустину, в Минтранс, МВД России и всем депутатам Комитета по транспорту Госдумы по законодательной доработке КоАП.

Ключевое новшество предложения активистов — распознавание водителей по биометрическим параметрам.

«История с Face ID и штрафами для владельцев самокатов, пешеходов и велосипедистов должна вместе со «средней скоростью» фигурировать в проекте нового КоАП», – заявил «Газете.Ru» вице-президент НАС Антон Шапарин.