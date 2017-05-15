На Auto.ru появилась форма записи (или аналогичный по назначению телефон колл-центра Auto.ru) через которую можно записаться в автосервисы некоторых городов России, двух столиц и других. Мобильного приложения с автосервисами пока нет. Автосервисы присутствуют в веб-каталоге бесплатно, но со временем «Яндекс», владеющий Auto.ru, намерен брать с сервисов плату за звонки, отправленную форму или фактические визиты клиента. Летом 2016 года «Яндекс» открыл так называемые «центры сертификации» — сейчас их 4, что несопоставимо с общим числом автосалонов в РФ. «Центры» — площадки, где продавец автомобиля сравнительно недорого может получить заключение о внешнем виде машины, её комплектации и работе механизмов. Объявления о продаже сертифицированных машин выделяются среди прочих объявлений на Auto.ru. В идеале база объявлений Auto.ru должна была бы состоять исключительно из достоверных «сертифицированных» объявлений, за каждое их которых «Яндекс» получил бы небольшую комиссию (по правилам оказания услуг юрлица «Яндекса» не несут ответственности за «сертификат», но определённую психологическую уверенность он приносить может). В перспективе часть из подключённых сейчас 65000 автосалонов могла бы стать и «центрами сертификации» для Auto.ru.

В 2015 году крупнейший американский автопроизводитель General Motors объявил о полном уходе с российского рынка бренда Opel и большинства моделей бренда Chevrolet. На их долю приходилось почти 9% рекламных бюджетов в категории «авто», что неприятно «Яндексу». Ведь около 95% заработка поисковика приходится на размещение рекламы, продавцы новых автомобилей традиционно входили в тройку главных рекламодателей в онлайне или возглавляли её.

«Яндекс» объяснил «Коммерсанту», что средний возраст [выставленного на продажу] автомобиля в Москве постепенно растёт, а продажи новых машин падают четвёртый год подряд. Поисковик подсчитал, что в 2016 году он на 10% чаще отвечал на запросы о поиске автосервиса, чем годом ранее. Ещё в сентябре 2016 года на Auto.ru появился раздел с 600 тысячами предложений запчастей, для тех, кто готов починить машину самостоятельно.

Участники рынка рассказали «Ъ», что крупного ресурса, приводящего автосервисам клиентов, в Рунете нет. Среди более или менее амбициозных игроков присутствует CarFix, он запущен в 2016 году Оскаром Хартманном, основателем KupiVIP, CarPrice (экс-руководитель Auto.ru Роман Абрамов присоединился к CarPrice в 2016 году) и Aktivo и привлёк $5 млн от конкурентов «Яндекса» — Mail.ru Group (и фондов Simile Venture Partners и Kima Ventures). Холдинг Mail.ru Group непосредственно, а не через портфельный проект, вернулся на рынок продажи машин в мае 2017 года, когда купил у Rambler&Сo сервис объявлений Am.ru, аналог Auto.ru, пока не продающий услуги автосервисов.