В 2016 году объем рынка интернет вещей в России оценивается в $1,2 млрд. За прошлый год доходы операторов за счет обслуживания интернет вещей составили 7,6 млрд рублей — на 25% больше показателя в 2015 году. В 2015 году их доходы благодаря IoT увеличились почти на 30%. В 2016 году в мире насчитывалось 372 млн работающих в интернете вещей устройств. В 2015 году их насчитывали 309 млн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет исследовательской компании AC&M Consulting.