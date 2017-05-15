Сооснователь и бывший гендиректор Evernote Фил Либин запустил в Сан-Франциско венчурный фонд All Turtles, который будет специализироваться в частности на проектах в области искусственного интеллекта. All Turtles будет работать по принципам, отличающимся от обычных для американской венчурной индустрии. В частности он планирует инвестировать не в компании, а в конкретные продукты, что избавляет предпринимателей от необходимости создавать новое юрлицо под каждый проект, а также позволит избежать чрезмерного фокуса на росте капитализации, который, по мнению Либина, является одной из проблем Кремниевой долины.

По данным Financial Times, All Turtles ведет переговоры с 10 проектами, использующими технологии ИИ. Среди них стартап Growbot, который анализирует переписку сотрудников компаний в мессенджере Slack и помогает поощрять авторов наиболее перспективных проектов и сервис Replika, который позволяет пользователям мессенждеров и соцсетей создать свою цифровую копию — виртуального собеседника с помощью технологий искусственного интеллекта.

Фил Либин — программист с российскими корнями, родившийся в Санкт-Петербурге. В июле 2015 года он покинул пост гендиректора Evernote, так как «потерял интерес к компании». Один из потенциальных партнеров All Turtles — сервис Replika создан командой российских разработчиков с участием бывшего главреда сайта «Афиши» Евгении Куйды. Проект Куйды Luka получил поддержку американского акселератора Y Combinator.