Waymo, автомобильное подразделение Google/Alphabet, договорилось о сотрудничестве с Lyft, американским конкурентом популярного Uber, для создания беспилотных автомобилей, сообщили The New York Times со ссылкой на представителей компаний. «Waymo обладает лучшими на сегодня беспилотными технологиями, и сотрудничество с ними ускорит реализацию нашего общего представления об улучшении жизни с помощью лучшего в мире перевозчика», — прокомментировали в Lyft.

В апреле Waymo начала бесплатно предлагать 100 беспилотных минивэнов всем желающим городе Феникс в штате Аризона. Одновременно компания заказала производителю Fiat Chrysler еще 500 беспилотных автомобилей, которые, после завершения бесплатных тестов, вполне могут стать «такси».

В 2013 году инвестиционная дочка Google, Google Ventures, купила 7% в Uber. Сейчас автомобильная лаборатория Google судится с «портфельным» проектом собственного фонда. В иске Waymo против Uber утверждается, что экс-сотрудник Google Энтони Левандовски украл разработки и использовал их для проекта по созданию самоуправляемого автомобиля в Uber.