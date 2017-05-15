Mediascope: Более 90% россиян платят за товары и услуги через интернет, более 60% — со смартфонов


Компания Mediascope представила исследование рынка онлайн-платежей. 91,5% российских пользователей интернета хотя бы раз в год платили за товары и услуги онлайн. 85,7% респондентов используют для оплаты компьютеры и ноутбуки, 68,3% — смартфоны.

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По сравнению с прошлым годом выросло использование мобильных платежей. На 8,6% больше пользователей мобильного интернета стали использовать смартфоны для денежных переводов, на 5,8% — для платежей по штрафам ГИБДД и налогам, на 5,3% — для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

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Чаще всего люди платят с помощью интернет-банкинга (83% опрошенных платят хотя бы раз в год), банковских карт (82,8%) и электронных денег (66,3%). Три самых популярных способа онлайн-оплаты: «Сбербанк Онлайн», банковские карты и Яндекс.Деньги.

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Системы бесконтактных платежей — например Apple Pay и Samsung Pay — пока не так популярны (8,6% респондентов). Активнее всего пользователи оплачивают с их помощью заказы в интернет-магазинах, доставку еды, ЖКУ, сотовую связь, а также отправляют денежные переводы.

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Многие платежные сервисы имеют собственные приложения для смартфонов или мобильные версии сайтов. Через приложения платит больше пользователей мобильного интернета, чем через мобильные версии сайтов. Часто мобильные пользователи платят одним и тем же способом как через приложения, так и через мобильные сайты. Это актуально не только для онлайн-покупок, сотовой связи и денежных переводов, но и для бытовых услуг: так, в приложениях ЖКУ оплачивают 31% респондентов, а через мобильные версии сайтов — только 16,4%.

Исследование Mediascope проводилось в феврале — марте 2017 года. В онлайн-опросе участвовали пользователи интернета в возрасте 18−55 лет из городов России с населением более 700 тысяч человек

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