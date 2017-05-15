Компания Mediascope представила исследование рынка онлайн-платежей. 91,5% российских пользователей интернета хотя бы раз в год платили за товары и услуги онлайн. 85,7% респондентов используют для оплаты компьютеры и ноутбуки, 68,3% — смартфоны.

По сравнению с прошлым годом выросло использование мобильных платежей. На 8,6% больше пользователей мобильного интернета стали использовать смартфоны для денежных переводов, на 5,8% — для платежей по штрафам ГИБДД и налогам, на 5,3% — для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Чаще всего люди платят с помощью интернет-банкинга (83% опрошенных платят хотя бы раз в год), банковских карт (82,8%) и электронных денег (66,3%). Три самых популярных способа онлайн-оплаты: «Сбербанк Онлайн», банковские карты и Яндекс.Деньги.

Системы бесконтактных платежей — например Apple Pay и Samsung Pay — пока не так популярны (8,6% респондентов). Активнее всего пользователи оплачивают с их помощью заказы в интернет-магазинах, доставку еды, ЖКУ, сотовую связь, а также отправляют денежные переводы.

Многие платежные сервисы имеют собственные приложения для смартфонов или мобильные версии сайтов. Через приложения платит больше пользователей мобильного интернета, чем через мобильные версии сайтов. Часто мобильные пользователи платят одним и тем же способом как через приложения, так и через мобильные сайты. Это актуально не только для онлайн-покупок, сотовой связи и денежных переводов, но и для бытовых услуг: так, в приложениях ЖКУ оплачивают 31% респондентов, а через мобильные версии сайтов — только 16,4%.

Исследование Mediascope проводилось в феврале — марте 2017 года. В онлайн-опросе участвовали пользователи интернета в возрасте 18−55 лет из городов России с населением более 700 тысяч человек