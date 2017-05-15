Владимир Смеркис ранее занимавший должность заместителя вице-президента Mail.Ru Group по международному развитию и частный инвестор Виктор Шпаковский запустили инструмент The Token, специализирующийся на торговле криптовалютами. Участники «фонда» получают паи в портфеле криптоактивов — проектов, созданных на децентрализованных платформах: Bitcoin, Ethereum, Dash, Monero, Zcash, Ripple, Waves, Humaniq и других. Комиссия The Token составляет 5% на входе и 5% на выходе, вход и выход возможны только в биткоине или «эфире» (единица вышеупомянутого Ethereum). Виктор Шпаковский объяснил зачем кроме главной в проекте собраны маргинальные валюты:

Портфель фонда регулярно ребалансируется в зависимости от рыночной ситуации. В текущий момент биткоин используется, как резервная валюта, так как были риски падения альт коинов. Сегодня ситуация поменялась и обновление портфеля можно будет увидеть в 00.00 GMT. Для криптоиндустрии важно показывать доходность не только в USD, но и BTC и ETH, что мы и делаем. Инвесторы в децентрализованную экономику хотят получать доходность не только в USD, но и в BTC, и в ETH. Если держать только эти 2 актива, то минимум по 1 вы получать доходность не сможете.

Криптовалюты в портфеле меняют сам Владимир Смеркис и Виктор Шпаковский.

Смеркис предупредил, что рассчитывать на защиту паёв по российскому праву пока нельзя:

Сегодня Россия находится в правовом вакууме, у нас нет запрета на использование криптовалют, но нет и правового статуса, разрешающего их использование, в связи с чем деятельность криптокомпаний затруднена.

Мы ратуем за скорейшее решение данного вопроса, и видим, что власти идут навстречу предпринимателям и делают шаги вперёд. Пока блокчейн-экономика и криптоактивы не имеют правового статуса в России, мы работаем на европейском и азиатском рынках, — рассказал Владимир Смеркис.

Портфолио The Token Fund, данные сайта компании

На данный момент сумма в управлении The Token близка к $450,000 (портфель может расти), «доходность» «фонда», по словам его создателей, составляет более 110%.