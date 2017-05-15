Группа Qiwi объявила о покупке акселератора для финансовых стартапов InpsiRussia, резидента особой экономической зоны татарстанского «Иннополиса». Венчурный фонд Life.SREDA запустил InspirAsia в Сингапуре весной 2015 года. InpsiRussia — российская дочка InspirAsia. Венчурный фонд Life.SREDA в прошлом работал в РФ, но перенес штаб-квартиру из Москвы в Сингапур той же весной 2015 и возможно сфокусировался на Азии. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Qiwi получила статус резидента ОЭЗ «Иннополис» и планирует расширить в ней собственную команду разработки по созданию и развитию процессинговых систем для информационно-технологического обслуживания платежных сервисов на глобальных рынках. В рамках своей деятельности в качестве резидента Иннополиса Qiwi планирует сохранить и развивать инновационные проекты в портфеле приобретаемой компании, — говорится в сообщении Qiwi.

Ранее InspiRussia сообщал, что акселератор интересуют проекты в сфере блокчейна, больших данных, технологий в области страхования, кибербезопасности, искусственного интеллекта и других.

В марте этого года Qiwi создала отдельную структуру для развития бизнеса в сфере блокчейн ООО «Киви блокчейн технологии». Как заявил тогда директор по развитию криптотехнологий Qiwi Алексей Архипов, в 2017 году Qiwi планирует инвестировать в эту сферу около 100 млн рублей. По оценке Архипова, весь рынок блокчейн в России сейчас составляет 300−500 млн рублей.

Летом 2015 года министр связи Николай Никифоров объявил, что налог на прибыль в Иннополисе составит 0% до 2018 года в своей федеральной части. В региональной: 0% в первые 5 лет, 5% в последующие 5 лет, 13,5% после 10 лет. Страховые взносы: 14% до 2017 года, 21% в 2018 году, 28% в 2019 году. Налог на транспорт и имущество 0% в течение 10 лет, налог на землю 0% в течение 5 лет.