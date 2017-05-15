Uber и 2ГИС подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили «Коммерсанту» представители компаний. Условия возможного партнёрства стороны не раскрыли. 24 апреля «Яндекс» объявил, что его навигация станет платной для такси и другого бизнеса. В Uber план «Яндекса» — который и продаёт услуги вызова такси как Uber, и занимается картами — тогда прокомментировали с безразличием. «Водителям Uber предоставляется выбор: либо пользоваться навигатором внутри приложения Uber, либо пользоваться любым другим навигатором». Примерно через неделю «Навител Навигатор» объявил, что заинтересованные службы могут воспользоваться его возможностями. Сегодня стало известно, что Uber предпочёл навигацию 2ГИС — она уже работает в подключённых такси для 16 российских городов.

В феврале 2017 года, навигацию 2ГИС уже выбрала служба «Рутакси». Фонд UFG Private Equity, ранее известный своими вложениями в «Яндекс», в мае объявил, что он намерен сделать из конкурентов Яндекс.Такси крупнейший в мире такси-сервис, для этого он объединяет усилия вышеупомянутой RuTaxi (владелец брендов «Везет» и «Лидер») и Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi) и инвестирует в них.

«Более 50% поисковых запросов в Uber — это не адреса, а названия мест и организаций. 2ГИС — лучший справочник организаций в России, так что для Uber совершенно логично купить у 2ГИС эти данные, однако просто продажа данных не самый интересный для 2ГИС вариант», — заявил «Коммерсанту» руководитель Maps.me (входит в Mail.Ru Group) Евгений Лисовский. Однако предприниматель предупредил: «у Uber наверняка недостаточно локальных данных в Uber Driver для получения высокоточной и актуальной информации по пробкам, особенно в регионах, где Uber хуже представлен».