Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину проект Указа с предложениями по структуре нового Правительства РФ — Указ подписан. «Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» переименовано в «Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», деятельностью министерства управляет Правительство РФ. Кадровые предложения для новой структуры Медведев отдаст президенту 18 мая. С большой вероятностью отраслевое Минкомсвязи (то есть ведомство «о технологии») преобразуется в Министерство цифрового развития под руководством Константина Носкова, а не Николая Никифорова. Медведев назначил Николая Никифорова министром в мае 2012 года — Никифоров высказался за повышение качества связи и услуг при усилении государственного контроля, что к 2018 году, в итоге, и было реализовано. Теперь Медведев предложил создать структуру для работы над стратегическим направлением, которое много шире, чем технологии «связи», что позволит новому министерству перехватить цифровые полномочия у соседних:

«Это позволит более эффективно реализовывать программы цифровизации, которые каждое министерство на текущий момент реализует по отдельности», — пояснил собеседник «Коммерсанта», близкий к правительству.

Примеры: цифровизацией здравоохранения сегодня занимается Минздрав, а цифровыми билетами, регулирует сервисы вызова такси — Минтранс.

На пост главы министерства, якобы, рассматривается кандидатура руководителя Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ Константина Носкова, сам он эту возможность не обсуждает, но именно назначение Носкова не вызывает удивления у директора АНО «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ», экс-замминистра связи Ильи Массуха, и у источника «Коммерсанта», близкому к правительству. Как вспомнил экс-замглавы Роскомнадзора (структура Минкомсвязи) Максим Ксензов, кандидатура Носкова рассматривалась Медведевым ещё в 2012-м, одновременно с кандидатурой Николая Никифорова.

Источники предполагают, что новое министерство поглотит существующие сегодня в РФ структуры в формате: