Демьян Кудрявцев, объясняя процессы происходившие в "Ведомостях", уверяет общественность, что деньги под покупку "Ведомостей" и других активов он получил в "Газпромбанке" и в ВБРР благодаря знакомствам, в частности, с умершим в начале мая Дмитрием Босовым:

«Один банк принадлежит «Газпрому», другой банк принадлежит «Роснефти». Я, честно говоря, вообще не обращал на это внимания. Это звучит глупо и по-мудацки, но это так. С моей точки зрения, не было никакой разницы между Газпромбанком и ВБРР», – прокомментировал эту информацию Кудрявцев. Приобести журналы и реализовать смежный с «Ведомостями» проект так и не удалось, в 2020 г. долг «Аркан инвестмент» был полностью погашен, заявил Кудрявцев: «Это будет видно в отчете компании, который выйдет по итогам текущего года», – сказал он. Залога по кредиту не было, только личные поручения самого Кудрявцева и Босова, утверждает бизнесмен.

Комментировать источники денег для владения "Ведомостями" Демьяну пришлось из-за опубликованного совместного расследования The Bell, Meduza, Forbes и "Ведомостей", результатом которого стала информация, что владелец издателя "Ведомостей" закредитован банком ВБРР, который на 70% принадлежит "Роснефти" и из-за нескольких инцидентов с правками материалов о Роснефти новым и.о. главреда "Ведомостей" Андреем Шмаровым.