Демьян Кудрявцев, объясняя процессы происходившие в "Ведомостях", уверяет общественность, что деньги под покупку "Ведомостей" и других активов он получил в "Газпромбанке" и в ВБРР благодаря знакомствам, в частности, с умершим в начале мая Дмитрием Босовым:
«Один банк принадлежит «Газпрому», другой банк принадлежит «Роснефти». Я, честно говоря, вообще не обращал на это внимания. Это звучит глупо и по-мудацки, но это так. С моей точки зрения, не было никакой разницы между Газпромбанком и ВБРР», – прокомментировал эту информацию Кудрявцев.
Приобести журналы и реализовать смежный с «Ведомостями» проект так и не удалось, в 2020 г. долг «Аркан инвестмент» был полностью погашен, заявил Кудрявцев: «Это будет видно в отчете компании, который выйдет по итогам текущего года», – сказал он. Залога по кредиту не было, только личные поручения самого Кудрявцева и Босова, утверждает бизнесмен.
Комментировать источники денег для владения "Ведомостями" Демьяну пришлось из-за опубликованного совместного расследования The Bell, Meduza, Forbes и "Ведомостей", результатом которого стала информация, что владелец издателя "Ведомостей" закредитован банком ВБРР, который на 70% принадлежит "Роснефти" и из-за нескольких инцидентов с правками материалов о Роснефти новым и.о. главреда "Ведомостей" Андреем Шмаровым.
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Надо зафиксировать, пока народ не поудалял: https://www.facebook.com/mediamost/posts/10222638196327981
Огненное интервью на «Дожде», которое как бы владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев дал Юлии Таратуте. Поводом стало совместное расследование «Ведомостей», Forbes, The Bell и «Медузе» относительно того, как Дема покупал у Sanoma, WSJ и FT «Ведомости» в интересах покойного Дмитрия Боссова, который для этого брал кредит сначала в «Газпромбанке», потом — в принадлежащем «Роснефти» банке ВБРР.
— Дема сразу налло себя повел. Сказал Таратуте, что он «предложит формат разговора и она с ним согласиться». Когда же Таратута предлагала «перейти к…», он отвечал ей, что перейдет, когда сочтет это нужным.
— Дема никогда цензурой не занимался; он спросил Таратуту, за то время, когда он владел Ъ, а она там работала, снимал ли он какие-то заметки; она пыталась сказать, что ей бы самой хотелось задавать вопросы, но он выдавил из нее «нет;
— Дема обратил внимание Тататуты, что она бы не смогла провести расследование относительно медицинских клиник «Чайка», принадлежащих владельцу «Дождя» Александру Винокурирову; а журналисты «Ведомостей»это смогли;
— Заодно Дема рассказал и про Татаруту. Как они познакомились на Майдане в 2004 году и что отце ее дочери работает у него в холдинге.
— Дема не понимает, почему «Медуза» и The Bell, чьи инвесторы не известны, влезают в вопросы владения «Ведомостями»;
— вызывает вопросы и сам формат «консорциумной журналистике» (в том числе и у Таратуты тоже). Вроде заметки писали все вместе, но все четыре заметки различаются. В том числе «Медуза» и The Bell не запрашивали коментарий у Демьяна, а взяли тот его коммент, который он дал «Ведомостям», причем не в полном объеме;
— Прежние владельцы «Ведомостей» — WSj и FT — занимались уклонением от уплаты налогов: они нарисовали огромные суммы лицензионных платежей, которые должны были платить им «Ведомостей», уменьшая тем самым прибыль издания;
— Боссов не был владельцем «Ведомостей», но привлекал финансирование для того, чтобы на базе «Ведомостей» создать холдинг; в своем круто Боссов понтовался, что «мы — это «Ведомости»; Дема знал об этом и не препятствовал этому; Деме было проще, если народ думает, что за ним кто-то стоит — так меньше шансов, что его будут мочить;
— прежний редактор отдела финансов «Ведомостей» Татьяна Воронова знала, что дема привлекал кредит от «Газпромбанка»; Дема не запрещал об этом писать, но заметка так и не вышла;
— когда Боссов сменил «Газпромбанк» на ВБРР, Деме было все равно: «звучит по-мудацки, но это так», так как и то, и то — государственные банки;
— досталось и редактору отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая: она знала, что Дема пытался создать на базе «Ведомостей» холдинг; она же была соавтором заметки о владельцах «Ведомостей», но об этом не упомянулаl;
— Досталось и замглавреда «Ведомостей» Дмитрию Симакову: гон вел переговоры с Дмитрией Боссовым о продаже ему издания; он же был соавтором той заметки и не упомянул об этом; Дема считает, что это было нарушение стандартов «Ведомостей»: либо пиши все, что знаешь, либо не участвуй в подготовке заметки;
— к вопросу о выборе покупателей: ранее Дема продал англоязычную газету Moscow Times ее основателю (и основателю «Ведомостей») Дэрка Саэуру;он повел себя «как Шмаров» (нынешний скандальный главред «Ведомостей») — уволил оттуда кучу народу;
— когда новые покупатели «Ведомостей» — Константин Зятьков и Алексей Голубович — привели в «Ведомости» Андрея Шмарова, Дема попытался отменить сделку и предложил Боссову выкупить газету на свои деньги; тот встретился с редакцией и предложил скорректировать редакционную политику, они отказались, тогда Боссов сказал Деме «продавай кому хочешь»;
— не так важно, кому принадлежит издание, важнее, кто там руководитель: «Эхо Москвы» принадлежит «газпрому», а «Новая газета» — другу Сергея Чемезова Сергею Адоньеву; Но пока на «Эхе» Венедиктов, а в «Новой» — Муратов, и там и там будет свобода слова;
— Если сделка с Зятьковым и Голубовичем не состоится, то «Ведомости» закроются: короновирус губит газету, да и в условиях поправок в Конституцию Дема с партнерами больше не хотят инвестировать в Россию (а предыдущие 20 лет хотели, ага).
https://tvrain.ru/teleshow/njuansy/demjan_kudrjavtsev-508748/ (платненько)
https://meduza.io/feature/2020/05/15/demyan-kudryavtsev-prokommentiroval-sovmestnoe-rassledovanie-meduzy-the-bell-forbes-i-vedomostey-razbiraem-ego-po-punktam и это тоже хорошее, например цитата:
Расследование про «Ведомости» делал «неизвестно кто»
Что говорит Кудрявцев
Расследование про «Ведомости» сделали неизвестно кому принадлежащие и неизвестно кем финансируемые «Медуза» и The Bell, неоднократно повторяет в разговоре с «Дождем» Демьян Кудрявцев.
Отвечает «Медуза»
Вообще, точно так же можно было ответить на всю историю к владельцам «Ведомостей» — «Веды» принадлежали Кудрявцеву, теперь принадлежат Иветте Вороновой. Какие вопросы?
(у меня, правда, вопросы есть: как Осетинская владеет ИП Кожухарь или как там называется её юрлицо владеющее The Bell? Нахрена единоличному владельцу Медузы Галине Тимченко разводить у себя совет директоров? Кто выдавал кредиты на деятельность Медузы?)