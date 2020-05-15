Microsoft желает поднести россии «троянского коня» в виде бесплатного софта для госучреждений и образовательной системы на ограниченный период времени:

Некоторые сервисы и техническая поддержка Microsoft могут стать бесплатными на полгода для государственных и подведомственных учреждений и на более долгий срок — для образовательных организаций в России, следует из предложений, которые американская корпорация направила в Минкомсвязь (копия есть у «Ъ»). Среди предлагаемых продуктов — облачные сервисы для удаленной работы и совместного доступа, сервисы обеспечения кибербезопасности, прогнозной аналитики по ситуации с распространением коронавируса (в этой части корпорация предлагает решения партнеров), интеллектуальные роботы и решения для медицинских учреждений.

Данное предложение при его тактической выгоде приведёт к откату назад в отношении проводящегося импортозамещения, лишив российских разработчиков части бюджетов в текущем году и в будущих периодах, если предложение Microsoft будет принято.

После исчезновения российских альтернативных продуктов, Microsoft сможет без опаски менять свою ценовую политику и с лёгкостью компенсирует все предлагаемые в текущий момент скидки, а обнуление стоимости учебного программного обеспечения позволит законсервировать ситуацию с применением ПО Microsoft в госсекторе благодаря формированию лояльной к продуктам Microsoft аудитории с младых ногтей.