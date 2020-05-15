Налоговая предлагает правительству сделать бесплатные фискальные сервисы для автоматизации своей работы. В частности:

Упрощённый возврат вычетов по НДФЛ

Регистрация ИП через мобильное приложение ( как это сейчас происходит с гражданами платящами налог на профессиональный доход — НПД)

как это сейчас происходит с гражданами платящами налог на профессиональный доход — НПД) И , самое интересное и значимое по деньгам для рынка удостоверяющих центров: «создание удостоверяющего центра ( УЦ) ФНС для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи юрлицам , ИП и нотариусам» ( цитата по «Коммерсанту)

В службе ожидают, что количество обратившихся в УЦ в 2021 году составит 35% от общего числа участников, нуждающихся в таких услугах, а в 2022 году УЦ будет обрабатывать уже 100% запросов ИП, юрлиц и нотариусов. Экономия бизнеса на получение квалифицированной электронной подписи (КЭП) в 2021 году ожидается на уровне 50,4 млрд руб., в 2022 году — 144 млрд руб.

В переводе на русский это означает, что всех этих денег недополучат частные удостоверяющие центры. Сама же налоговая за относительно небольшие затраты сможет видеть, например, кто с каких IP ведёт деятельность от имени разных организаций и, например, кластеризовывать фактические группы компаний.