Телеграм-канал "Миг" сообщил о сбитии дрона Fixar запущенного с украинской стороны.

Компания Fixar существует несколько лет, основной функцией дронов является агроиспользование — благодаря особенностям конструкции они долгое время могут находиться в воздухе. Их способность к видеомониторингу пригождается участникам боевых действий.

Fixar российская компания, в которую вкладывались и российские акционеры, и российские институты развития:

Константин Синюшин: ...есть еще тема, которая мне лично очень интересна. Это наш портфельный проект про летающие малые беспилотники Fixar. Лично меня он настолько заинтересовал, что я согласился возглавить там совет директоров. Принимаю там более расширенное участие, чем обычно у нас это в фонде принято <…> Помогаю строить им бизнес-девелопмент», — рассказал Синюшин. По его словам, компания запатентовала уникальную на рынке аэродинамическую систему, под которую команда стартапа самостоятельно разработала программное обеспечение. Проект нацелен на b2b-рынок. Инвестор также рассказал, что the Untitled Ventures вложил в проект $300 тысяч в конце 2018 года в обмен на 20% в компании. Позднее, по словам Синюшина, компания «получила грант от фонда Бортника примерно на такую же сумму».

Fixar ещё является и резидентом "Сколково". При этом у Fixar есть международное крыло, компания получила стартап-резидентство в Латвии и инвестиции в несколько миллионов долларов на международное развитие.

В 2020-м году Forbes писал о том, что компания делает беспилотники двойного назначения, которые могут использоваться и в военных целях для разведки и наблюдения. И Forbes оказался прав. При этом, глава зенитных ракетных войск хотя и предлагал регулировать дроны из "Детского мира", не предлагал регулировать продажи продукции двойного назначения производящиеся российской компанией, в том числе и за рубежом.

Акционерами компании в разное время являлись: