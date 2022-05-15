Телеграм-канал "Миг" сообщил о сбитии дрона Fixar запущенного с украинской стороны.
Компания Fixar существует несколько лет, основной функцией дронов является агроиспользование — благодаря особенностям конструкции они долгое время могут находиться в воздухе. Их способность к видеомониторингу пригождается участникам боевых действий.
Fixar российская компания, в которую вкладывались и российские акционеры, и российские институты развития:
Константин Синюшин: ...есть еще тема, которая мне лично очень интересна. Это наш портфельный проект про летающие малые беспилотники Fixar. Лично меня он настолько заинтересовал, что я согласился возглавить там совет директоров. Принимаю там более расширенное участие, чем обычно у нас это в фонде принято <…> Помогаю строить им бизнес-девелопмент», — рассказал Синюшин.
По его словам, компания запатентовала уникальную на рынке аэродинамическую систему, под которую команда стартапа самостоятельно разработала программное обеспечение. Проект нацелен на b2b-рынок.
Инвестор также рассказал, что the Untitled Ventures вложил в проект $300 тысяч в конце 2018 года в обмен на 20% в компании. Позднее, по словам Синюшина, компания «получила грант от фонда Бортника примерно на такую же сумму».
Fixar ещё является и резидентом "Сколково". При этом у Fixar есть международное крыло, компания получила стартап-резидентство в Латвии и инвестиции в несколько миллионов долларов на международное развитие.
В 2020-м году Forbes писал о том, что компания делает беспилотники двойного назначения, которые могут использоваться и в военных целях для разведки и наблюдения. И Forbes оказался прав. При этом, глава зенитных ракетных войск хотя и предлагал регулировать дроны из "Детского мира", не предлагал регулировать продажи продукции двойного назначения производящиеся российской компанией, в том числе и за рубежом.
Акционерами компании в разное время являлись:
- Игорь Лутц (человек с таким же именем являлся директором по маркетинговым коммуникация "Яндекса")
- сам Константин Синюшин
- Шушкин Д. Ю. (вышел после 24.02)
- Лесничая Эльвира Замировна (вышла после 24.02)
- Грызлов Игорь Михайлович (был генеральным директором компании)
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Я правильно понял что предлагается регулировать продажу латвийским стартапом дронов братскому народу?
История не будет полной, если не упомянуть, что в Канаде советы по бизнесу и продажам Fixar даёт Григорий Липич, бывший менеджер Abbyy, который жёстко топит за Украину ещё с 2014-го года.
Активность Fixar в Канаде заметная: они там лицензированы, они там производятся: https://dronedj.com/2021/04/22/fixar-drones-to-be-built-in-ontario-canada/
Как компания с российским происхождением, производящая продукцию двойного назначения может нанимать таких людей и организовывать производство в неконтролируемых локациях, я не понимаю. Это как С-400 в той же Канаде производить.
Немножко сложнее
Было бы неплохо, чтоб стартап был не латвийский.
На будущее такое можно будет отслеживать?