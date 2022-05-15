Митрополит Илларион пояснил для зрителей России24 особенности отношения церкви к компьютерным играм, которые несут в себе опасность зависимости:

Русская православная церковь считает компьютерные игры своеобразным наркотиком. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. ...церковь в целом отрицательно относится к компьютерным играм, поскольку те способны «на какое-то время выбить человека из его нормального состояния, погрузить в иллюзорный мир» и несут в себе опасность зависимости. По этой причине, отметил митрополит, РПЦ не участвует в создании компьютерных игр так же, как и в производстве наркотиков.

(у РПЦ был опыт выпуска компьютерных игр для школьников, скорее их можно назвать мультимедийными проектами, чем играми)