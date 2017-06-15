Западная компания Digital Contact, разрабатывающая продукты для автоматизации и управления маркетинговыми процессами, приобрела российский сервис Печкин-mail. Уже открыто представительство в России.

В планах компании представить российским пользователям продукты под собственным брендом. Продукты и решения Digital Contact, включая платформу с использованием Machine Learning, решают задачи крупного и среднего бизнеса по привлечению и конвертации аудитории с использованием методов персонализации маркетинга, повышая эффективность и давая компаниям конкурентное преимущество.

Согласно мировым тенденциям, массовые безадресные рассылки не отвечают требованиям бизнеса. С помощью технологий на основе Small Data и самообучающейся системы построения профиля пользователя сервис автоматически сегментирует аудиторию по более чем 40 параметрам. Это позволяет таргетировать посетителей и увеличивать конверсию до 30%.

В линейке продуктов Digital Contact, как решения для самостоятельной работы с платформой, что интересно компаниям, которые предпочитают держать маркетинг внутри, онлайн платформа будет продвигаться под брендом Digital Contact Lite и позволит с помощью веб-интерфейса выстроить и автоматизировать процесс коммуникаций с клиентами. Так и комплексный подход к построению системы персонализированного маркетинга Digital Contact Pro, основанной на поведенческих данных, прогрессивном профайлинге и интеллектуальном бизнес-анализе, которая предполагает серьезную интеграцию в процессы онлайн и оффлайн продаж.

Также бренд анонсировал запуск популярной на западном рынке модели обмена трафиком, Digital Contact Exchange, которая позволяет одним клиентам платформы рекламировать других и дополнительно монетизировать свои коммуникации. С учетом постоянного роста цены за клик на привычных площадках и высокого качества трафика (согласно международным исследованиям, конверсия с email уступает только поисковой рекламе), пользователи платформы получат клиентов до 2-х раз дешевле, чем с контекстной рекламы.