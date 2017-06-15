Роскомнадзор считает, что блокировки сайтов, которые не были внесены в список ведомства, на прошлой неделе устроили Александр Литреев и Владислав Здольников, активисты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, и попросили МВД провести расследование. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкого человека к ведомству и знакомого его руководителя.

Также по словам издания, Здольников, IT-консультант ФБК, и Литреев, основатель студии, которая занимается разработкой сайтов и мобильных приложений, активно обращали внимание на уязвимость в системе блокировок ведомства. Известно, что примерно в это время Литреев купил больше десяти заблокированных, но не действующих ресурсов, и добавил к ним IP-адреса добросовестных сайтов. Он пояснил, что приобрел их, чтобы проверить уязвимость своих доменов, однако купленные адреса были быстро удалены из реестра ведомства.

«Вместо того, чтобы системно решать проблему, о которой известно уже очень давно, в Роскомнадзоре решили заняться охотой на ведьм», — прокомментировал случившееся Александр Литреев в своём канале в Telegram.

В начале июня ведомство составило «белый список» для провайдеров, чтобы те не блокировали «Яндекс», Google, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter и другие сайты. Позже Роскомнадзор обвинил в ложных блокировках добросовестных сайтов операторов.