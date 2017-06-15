«Яндекс» договорился с оператором «МаксимаТелеком» о том, что закупать видеоинвентарь, демонстрируемый пользователям на портале Wi-Fi.ru, можно будет в рекламной сети «Яндекса». При размещении на Wi-Fi.ru будут доступны все таргетинги «Яндекса»: географический, социально-демографический, поисковый ретаргетинг, по категориям и интересам пользователей, домохозяйствам, а также сегментам Яндекс.Аудиторий.

Мы несколько месяцев наблюдали за показателями Wi-Fi.ru и можем уверенно сказать, что для нас их инвентарь ценное приобретение. Во-первых, в нем нет фрода. А во-вторых, благодаря тому, что Яндекс.Крипта хорошо распознает аудиторию Wi-Fi.ru, сайт бесшовно вписался в нашу видеосеть. А это значит, что мы можем включить показы на нем и для рекламодателей, которые настраивают кампании с ограничением частоты контактов на одного пользователя, — пояснила руководитель отдела по работе с партнерами Рекламной сети «Яндекса» Ольга Зборовская.

Wi-Fi.ru — мобильный портал, на который попадают пользователи при подключении к бесплатной Wi-Fi сети в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве им регулярно пользуется более 50% жителей города, средняя длительность сеанса превышает 7 минут. По своей дневной и месячной аудитории портал входит в топ-10 ресурсов на мобильных устройствах по данным Mediascope Web Index.