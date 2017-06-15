Генеральный директор Ozon.ru Дэнни Перекальски рассказал в интервью «Коммерсанту» об экспансии и докапитализации онлайн-ритейлера.

Об экспансии:

Мы сами уже продаем товары за границу и обсуждаем с Российским экспортным центром, как это расширять. Мы ждем от них поддержки для развития экспорта, в том числе через Ozon. Они, может быть, будут рекламу давать, может быть, субсидии на доставку за границу с партнерами. У нас сотни тысяч русских товаров, склад, фулфилмент-центр. Основные страны, куда мы экспортируем товары, — Казахстан, Беларусь, Израиль. У нас есть потенциал делать еще больше продаж за границу.

О докапитализации:

За прошлый год наш оборот вырос на 20%. За первые пять месяцев этого года мы выросли на 35% — это для нас еще один рекорд за многие годы. Мы с акционерами понимаем, что компания может расти еще быстрее. В последние три года компания приближалась к безубыточности по EBITDA, очень близко были к этому в прошлом году. Мы с акционерами понимаем: если хочется прибыли, то можно быть прибыльными по EBITDA и расти на 10−15%. Но хочется расти больше чем на 30% в год и быть лидером e-commerce в России. Для этого нужны деньги.