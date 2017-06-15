44% россиян, опрошенных компанией Hays, считают профессии связанные с ИТ работой будущего. По мнению участников опроса именно специалисты этого направления будут наиболее востребованы на рынке. Среди самых популярных вариантов, названных респондентами, — разработчик моделей big data, специалист по информационной безопасности и проектировщик нейроинтерфейсов.



На втором месте по популярности — инженерные профессии (специалисты по робототехнике, космическим технологиям), на третьем — новые медицинские специальности, например, сетевой врач, IT-генетик, специалист по работе с медицинскими роботами.

42% респондентов считают, что через 10 лет профессионалы будут работать на нескольких работодателей одновременно, 37% думают, что рабочие профессии исчезнут, а самыми востребованными будут ИТ-специалисты. В интернет-опросе Hays приняли участие 2550 человек, среди которых было примерно поровну мужчин и женщин. Участники опроса работают в абсолютно разных отраслях — от ИТ до искусствоведения — и занимают позиции от младшего специалиста до владельца бизнеса.