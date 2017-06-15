Комитет Госдумы по информационной политике пригласил представителей анонимайзеров обсудить закон о запрете обхода блокировок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета и его главу Леонида Левина. В заседании 19 июня, которое посвятили новому законопроекту, также примет участие руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Законопроект о запрете анонимайзеров внесли в Госдуму 8 июня бывший директор сибирского филиала «Ростелекома» и депутат от партии «Справедливая Россия».