14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании работы мессенджеров. Об этом сообщает «Интерфакс». Законопроект обязывает мессенджеры по требованию Роскомнадзора ограничивать массовую рассылку информации, которая нарушает законодательство. Также, согласно документу, «организатор обмена мгновенными сообщениями» должен обеспечивать рассылку сообщений по инициативе органов госвласти и идентифицировать пользователя по номеру телефона на основе договора с оператором связи.