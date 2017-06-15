14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании работы мессенджеров. Об этом сообщает «Интерфакс». Законопроект обязывает мессенджеры по требованию Роскомнадзора ограничивать массовую рассылку информации, которая нарушает законодательство. Также, согласно документу, «организатор обмена мгновенными сообщениями» должен обеспечивать рассылку сообщений по инициативе органов госвласти и идентифицировать пользователя по номеру телефона на основе договора с оператором связи.
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>на основе договора с оператором связи
Интересно было бы этот договор почитать, там будет что нибудь про оплату инфраструктуры сотового оператора которой бесплатно пользуются мессенджеры.
Думаю пока в финансовом плане эта версия закона никак не затронет мессенджеры, главные правки будут туда где то через 1−2 года, когда мессенджеры плотно затащат в юрисдикцию РФ.
помню, както неск лет назад я в шутку пугал некоего крупного оператора, что смогу, совершенно бесплатно, передавать и получать почти любой объем телеметрии с неограниченного числа переферийных территориально распределенных устройств. Просто путем определенной последовательности звонков (которые не принимаются и поэтому не тарифицируются, но определяется номер с которого был звонок) на сосвем небольшой пул симок (десяток- выше крыши).
Мало ли кто чем бесплатно пользуется, если это законно и он придумал, как это реализовать?
Поддерживающим этот законопроект рекомендую ознакомиться с позицией РАЭК по данному вопросу: http://raec.ru/live/position/9446/
Они просто прочитали сам законопроект .
Вкратце — формально по этому закону можно закрыть любой сайт, в котором есть личная переписка. Любой форум, чатик, сайт знакомств, даже внутренний корпоративный сервис, который публично никому, кроме как сотрудникам компании не доступен. Потому как странно ожидать, что все они массово начнут регистрировать пользователей через телефоны и подписывать договоры с операторами связи (РАЭК насчитал около 20 тыс. операторов). Значит, вердикт — подлежат запрету доступа из РФ.
С другой стороны, как в соседней ветке намекают, не так все и страшно, так как можно же ничего не выполнять, а просто держать себя в тонусе. Сам-то закон об организаторах распространения информации в интернете уже вон сколько существует. И подтянули под него из известных только вичат с лайном да триму, про линкедин точно не скажу, там вроде по другому поводу. Здесь всего лишь дополнительные какие-то еще требования к тем же операторам, делов-то, все равно почти никто не соблюдает пока даже то, что уже есть. В этот раз, наверное, нагибать планируется вайбер с вотцапом. Но, походу, по второму кругу пройдутся по вичату с лайном и тримой)))
А телеграм, интересно, все же «свой сукин сын» или и до него тоже докатится волна правосудия?