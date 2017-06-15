Интернет-подразделения двух крупнейших селлеров рекламы IMHO и Gazprom-Media Digital запустили продажи видеорекламы с оплатой за просмотр. Gazprom-Media Digital (GPMD) и входящие в Group M медиаагентства Mindshare и Mediacom запустили рекламную кампанию по модели Viewable Cost Per Mille (vCPM, стоимость за тысячу видимых показов рекламы).

По модели vCPM заказчик оплачивает не все показы рекламы, а лишь те из них, при которых не менее 50% площади экрана видеоплеера находились в видимой зоне монитора компьютера в течение минимум двух секунд подряд. Для оценки показателя просматриваемости ролика GPMD использует методику IAB/MRC, созданную крупнейшей в мире ассоциацией digital-агентств Interactive Advertising Bureau.

Сейчас зачет рекламного показа происходит в момент старта ролика. Хотя обеспечить стопроцентную видимость рекламной кампании невозможно, некоторые рекламодатели готовы платить премиум-цену за те показы, которые проигрывались в рамках зоны видимости экрана компьютера. Чтобы урегулировать этот вопрос, американская кампания Media Rating Council (MRC), а международная ассоциация IAB сертифицировала новый стандарт, по сути заново определяющий, что считать показом рекламы. Новую модель уже начали применять такие крупные рекламодатели, как Unilever, NBC Universal и Bank of America, — сказал представитель GPMD.

IMHO запустило пакет Viewability 100%, в котром видимость рекламы также оценивается по методике IAB/MRC.

Видеосеть IMHO состоит из премиального инвентаря, реклама размещается только в длинном лицензионном контенте — фильмах, сериалах и телепередачах. Показатель видимости на таком инвентаре 80−90%, говорит Любовь Ячкова, директор по видеорекламе IMHO.

В целом же по рынку цифры менее позитивны. По итогам первого квартала 2017 года средний рыночный показатель видимости рекламных роликов в формате in-stream составил 61%, это говорит о том, что более трети показов, оплаченных клиентом, конечный пользователь не видит, уточняет Виктория Игнатьева, директор по работе с клиентами Weborama Russia.

В мае этого года"Яндекс" запустил продажи видеорекламы с оплатой за просмотр. В феврале 2017 года было объявлено, что Google проверит видеорекламу на YouTube с помощью основного регулятора медиаизмерений в США Media Rating Council.