«Афиша Daily», «Секрет фирмы» (издания из группы Rambler&Co.), TJournal, The Village, Телеканал 360°, Hi-Tech.Mail.Ru, Собака.ru, iPhones.ru, SNCmedia.ru, MediaLeaks и некоторые другие российские медиа вчера-позавчера использовались, как это выяснилось уже сегодня, в вирусной рекламной компании фильма «Очень плохие девчонки». Первоначально редакции посчитали, что они рассказали о грядущем запуске приложения для вызова стриптизёров в Москве. На практике же рекламное агентство «Нектарин» распространило выдуманный сюжет, перекликающийся с сюжетом фильма, который попал на экраны кинотеатров сегодня, 15 июня.
SBS Soft
- Оптимизация
- UI/UX, юзабилити
- Поддержка
- Мобильные приложения
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Подобные истории, кажется, стали чаще повторяться — сначала «Готовится интересная штука», потом «Интересная штука оказалось рекламой другой штуки». Любопытно, как в дальнейшем строятся отношения «ньюсмейкеров» с медиа. Скажем, решил ли кто-нибудь занести г-жу Рыдкину в свой черный список? С одной стороны, их использовали, с другой — если можно написать два раза об одном и том же, и оба раза придет трафик, то… какая разница, несите еще?