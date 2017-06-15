Источник, представившийся ТАСС знакомым с ходом переговоров Василя Лацанича и VEON (бывший Vimpelcom Ltd, в РФ работает под маркой «Билайн»), заявил, что 1 января 2018 года Лацанич возглавит российский бизнес телеком-оператора, контракт подписан. В МТС подтвердили, что 30 июня Лацанич покинет должность вице-президента по стратегии и маркетингу. МТС и «Вымпелком» не стали комментировать возможный найм Лацанича руководителем «Билайна». Собеседник новостного агентства утверждает, что до нового года Лацанич тоже намерен работать на VEON — однако сейчас он будет отвечать за итальянский, а не за российский рынок. Полугодовая отсрочка с назначением Лацанича главой «Вымпелкома» связана с действием non compete agreement (соглашении о запрещении конкуренции) между Василем Лацаничем и МТС, рассказал источник «Коммерсанта». PR-директор «Вымпелкома» Андрей Быкасов в разговоре с изданием напомнил, что информация «основана на слухе» (а не пресс-релизе Veon), но не стал опровергать её.

«Может оказаться , что бОльшая часть эксклюзивов — это случаи , когда фигурантам новости нужна публикация , но они по каким-то причинам не хотят выступать от своего имени». — Чтобы манипулировать прессой, нужно просто делать за репортёров их работу → Roem.ru

5 сентября 2016 года Следственный комитет РФ объявил о расследовании, под которое потенциально мог подпасть Михаил Слободин — тогда руководивший «Билайном», хотя с «Билайном» расследование СК никак не связано. Уже на следующий день вместо Слободина, действительно попавшего под уголовное расследование в России, пост занял норвежец Шелль Мортин Йонсен. Лишь в августе 2016 Йонсен стал в Vimpelcom руководителем бизнес-единицы «основных рынков» — России и вышеупомянутой Италии (при этом «чужаком-варягом» он не был, гендиректор, в частности, говорит по-русски, возглавлял российское представительство Telenor, женат на россиянке), а затем вынужденно стал и непосредственным руководителем российского подразделения.

Василь Лацанич с 2001 года занимался маркетингом МТС-Украина, с 2005 года — директор по маркетингу МТС-Украина. После назначения в 2011 году руководителя МТС-Украина Андрея Дубовскова президентом группы компаний МТС — из Киева в Москву переехал и Лацанич, на должность вице-президента по стратегии и маркетингу МТС.