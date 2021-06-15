Денис Блинов стал директором по развитию продукта Delivery Club (CPO). В компанию он попал с поста главы продуктового департамента Яндекс.Лавки. До этого он возглавлял развитие продукта в Qlean, работал в Parallels и Avito, основал стартап Gipis для бегунов, который позволяет управлять тренировками и мониторить состояние организма.

Его приоритетной задачей станет продолжение трансформации Delivery Club в универсальное приложение, позволяющее пользователю решить любые вопросы, связанные с едой. Блинов также займется развитием бизнес-вертикалей, запущенных в 2020 году: доставки продуктов питания и комплекса in-store сервисов — заказов навынос, бронирования столов, безналичных чаевых.

Генеральный директор Delivery Club Гюванч Донмез, комментируя это назначение, подчеркнул, что сервис будет добиваться «максимальной синергии между бизнес-вертикалями». Сам Блинов намерен сделать сервис «лидером в каждой новой функции, которую он предлагает пользователям». «Мне интересно не только развить те качества и сильные стороны, которые уже есть в генотипе компании, но и создать новые», сказал он.