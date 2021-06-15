Основатель кикшеринга Woosh Дмитрий Чуйко рассказал РБК о том, что в компании думают о мерах регулирования, применённых к электросамокатам в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее власти установили зоны ограничения скорости, лимитировали количество самокатов, которые могут предлагать горожанам сервисы. В Петербурге ввели дополнительное ограничение скорости на время чемпионата Европы по футболу. Самокатами запретили пользоваться пьяным, несовершеннолетним и не по одиночке.

По словам Чуйко, самокатчики давно хотели «обозначить правила игры» и урегулировать использование их устройств в городах, но попытки диалога с властями не приносили результата, пока силовики не стали «катализатором».

Ранее петербургский Следственный комитет провел обыски в офисах кикшерингов, а также пригрозил самостоятельно убрать из города самокаты, если кикшеринги этого не сделают до достижения договорённости с властями.

Чуйко утверждает, что диалог о регулировании компания ведет сейчас с администрациями 17 городов России, «с кем-то получается, с кем-то не очень». Стратегия компании в этих переговорах в том, чтобы самокаты «были транспортом, а не развлечением».

С помощью электроники внутри самоката мы анализируем много данных о поездках, если было подозрение на падение или самокат резко останавливался и т. д. Накапливаем так называемые очаги аварийности и реализуем там медленные зоны или полный запрет движения.

В Woosh уже запаслись заключением Московского автодорожного института о том, что их самокаты в рамках ПДД можно приравнять скорее к велосипедам, чем к мопедам: мощность двигателя не превышает 250 Вт, а скорость не развивается свыше 25 км\ч.

Основная проблематика заключается в том, что нужно развести потоки, которые движутся с разной скоростью, чтобы пешеходы двигались в одном потоке, самокаты и велосипеды — во втором, автомобили — в третьем. На самом деле небезопасность самокатов немного демонизирована. Не безопасны быстрые, мощные самокаты и пьяные люди, которые на них едут. У нас внутри сервиса аварийность стремится к нулю. Если посмотреть на видеоролики, которые гуляют в интернете, в большинстве из них есть автомобиль, который либо едет на красный свет, либо на тротуаре или еще как-то сбивает человека на самокате. Этот человек мог быть сбит и без самоката.

Как скажутся нововведения на выручке, Чуйко пока не знает, но у кикшерингов и до регулирования хватало рисков, напоминает он. Например, затяжные дожди в городах присутствия сервисов. Зато с инвестициями у компании всё хорошо.

«Мы хорошо зафондированы, все потребности в дополнительном капитале (долговом и акционерном) для развития закрываем заблаговременно. Инвестиционная программа этого года полностью профинансирована еще в конце прошлого. Конечно, столь пристальный интерес правоохранительных органов к отрасли вызывает обеспокоенность у инвестиционного сообщества. С одной стороны, мы слышим декларации о том, что бизнесу нужно помогать, создавать условия для развития, а с другой — для создания этих условий у нас почему-то используются карательные меры, обыски, выемки, запреты. И это, конечно, негативно влияет на инвестиционный климат. Жаль, что так: ведь, как я говорил, мы сами выступали и выступаем с инициативой регулирования отрасли, подписания соглашений с городами, регулирующих правила работы сервисов аренды самокатов. Кажется, что так, через планомерную работу с администрацией, взаимодействие с участниками отрасли, и должна строиться нормальная работа, особенно в новых, быстрорастущих отраслях экономики, как наша.

Чуйко известно, что закон с регулирующими микромобильность поправками в ПДД ещё не готов. Но ему обидно, что шеринговые самокаты уже регулируют, а на частных люди ездят как хотят.

Пока есть много разных версий, от кардинальных до полностью работоспособных. Например, один из участников последнего обсуждения в Общественной палате выступил с предложением ввести права на управление самокатом категории М. Сейчас нет автошкол, которые обучают на эту категорию, и чему учить, непонятно. Основам правил? Какие-то основы мы и сейчас стараемся доводить до людей через наши приложения, социальные сети. С коллегами делаем кодекс правил хорошей езды — как правильно себя вести на дороге, как неправильно. Что в спину нельзя сигналить, резко не обгонять людей, не пугать, на переходе спешиваться. Для этого, мне кажется, не нужна автошкола. Достаточно здравого смысла и культурного уровня.

Дмитрий Чуйко основал Woosh в 2019 году, уйдя из авиакомпании S7, в которой дорос за 15 лет с менеджера по продажам до заместителя гендиректора S7 Group по инновациям.

12 июня в Уфе самокатчик сбил пенсионера, вместе с другом посадил его на лавочку и уехал, у 81-летнего пострадавшего сломана бедренная кость. В тот же день с самоката упал мэр Кисловодска, получил черепно-мозговую травму, был проперирован и пока остаётся в стабильно тяжёлом состоянии.